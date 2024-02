Η δραματική σύλληψη του αφεντικού της ιταλικής μαφίας: Είχε καταφέρει να δραπετεύσει χρησιμοποιώντας σεντόνια (vid)

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την ίδια επίλεκτη μονάδα καταπολέμησης της μαφίας που πιστώθηκε τη σύλληψη του Matteo Messina Denaro.

Σε μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ, ο Marco Raduano, διαβόητο αφεντικό της ιταλικής μαφίας που απέδρασε με τόλμη από φυλακή υψίστης ασφαλείας χρησιμοποιώντας σεντόνια, συνελήφθη στη Γαλλία. Ο Raduano, ηλικίας 40 ετών και αρχηγός της μαφίας Gargano, από την περιοχή της Απουλίας στη νότια Ιταλία, συνελήφθη την Πέμπτη (1/2) ενώ γευμάτιζε σε πολυτελές εστιατόριο στην Μπαστιά της Κορσικής με μια γυναίκα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την ίδια επίλεκτη μονάδα καταπολέμησης της μαφίας που πιστώθηκε τη σύλληψη του Matteo Messina Denaro, ενός άλλου εγκληματία που διέφευγε από τις αρχές για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Η σημαντική αυτή επιχείρηση υπογραμμίζει την αδιάκοπη επιδίωξη της δικαιοσύνης από τις ιταλικές και διεθνείς διωκτικές αρχές κατά των μελών του οργανωμένου εγκλήματος.

Italian mafia boss who escaped prison by tying bed sheets together arrested during romantic dinner in France https://t.co/89GDc5genO