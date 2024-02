Τρομακτικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που νεαρός παραλίγο να αυτοπυροβοληθεί

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και απεικονίζει τη στιγμή που νεαρός παραλίγο να αυτοπυροβοληθεί.

Σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό που κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο που απεικονίζει την οριακή διαφυγή ενός άνδρα από αυτοτραυματισμό σε πεδίο βολής υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία της ασφάλειας των όπλων. Το βίντεο, το οποίο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,6 εκατομμύρια προβολές, χρησιμεύει ως αυστηρή υπενθύμιση των πιθανών κινδύνων που ενέχει ο χειρισμός πυροβόλων όπλων χωρίς επαρκή προετοιμασία και σεβασμό.

Το βίντεο, που κοινοποιήθηκε ευρέως στο X (πρώην Twitter) και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε άλλες πλατφόρμες όπως το Reddit, καταγράφει μια ανατριχιαστική στιγμή όπου ένας άνδρας, εξοπλισμένος με ακουστικά ακύρωσης θορύβου και τοποθετημένος για να πυροβολήσει στο πεδίο βολής, αντιμετωπίζει μια επικίνδυνη δυσλειτουργία. Αφού εκπυρσοκροτεί το όπλο του μία φορά, το όπλο πυροβολεί απροσδόκητα για δεύτερη φορά καθώς γλιστράει από τα χέρια του. Η δεύτερη σφαίρα αστοχεί οριακά από το κεφάλι του άνδρα, ένα τρομακτικό παρ' ολίγον ατύχημα που έχει προκαλέσει κύμα κριτικής και ανησυχίας από τη διαδικτυακή κοινότητα.

Footage shows a man at the firing range almost shooting himself by accident. pic.twitter.com/wKCr2u4k5v