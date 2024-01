Αυτά τα games έπαιξαν περισσότερο οι παίκτες σε PS4 και PS5

Τι έπαιξαν οι gamers σε PS4 και PS5 το 2023.

Η Sony ανακοίνωσε τη λίστα με τα games που έπαιξαν περισσότερο οι κάτοχοι PS4 και PS5 μέσα σε όλη τη διάρκεια του 2023.

Η λίστα είναι χωρισμένοι ανάλογα την περιοχή, ενώ αναφέρονται και ξεχωριστά τα games για PlayStation VR και PlayStation VR2.

Τα αθλητικά games κατέκτησαν 20 από τις 80 θέσεις στα διάφορα charts, ενώ παιχνίδια της Rockstar Games κατέκτησαν 7 και παιχνίδια της σειράς Call of Duty, 6.

Τι έπαιξαν οι PS5 gamers στην Ευρώπη το 2023

1. EA Sports FC 24

2. Hogwarts Legacy

3. Call of Duty: Modern Warfare III

4. GTA V

5. Marvel’s Spider-Man 2

6. FIFA 23

7. Baldur’s Gate 3

8. Diablo IV

9. STAR WARS Jedi: Survivor

10. Assassin’s Creed Mirage

Τι έπαιξαν οι PS4 gamers στην Ευρώπη το 2023

1. EA Sports FC 24

2. Minecraft

3. Red Dead Redemption 2

4. GTA V

5. FIFA 23

6. The Forest

7. The Last of Us: Part II

8. Hogwarts Legacy

9. A Way Out

10. Gang Beasts

Τι έπαιξαν οι PS VR2 gamers στην Ευρώπη το 2023

1. Pavlov

2. Kayak VR: Mirage

3. Beat Saber

4. The Dark Pictures: Switchback VR

5. The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

6. Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

7. Job Simulator

8. Horizon Call of the Mountain

9. Moss: Book II

10. Swordsman VR