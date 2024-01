Η Ελλάδα ανάμεσα στα καλύτερα μέρη για συνταξιούχους: Τα αγκάθια του συστήματος υγείας

Η κατάταξη της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού συνταξιοδότησης αποτελεί απόδειξη του μοναδικού μείγματος πολιτιστικού πλούτου, της ποιότητας του τρόπου ζωής και της οικονομικής προσιτότητας.

Σε μια αξιοσημείωτη μεταστροφή από τους οικονομικούς της αγώνες μεταξύ 2010 και 2018, η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ως το έβδομο καλύτερο μέρος στον κόσμο για να συνταξιοδοτηθεί κανείς το 2024. Αυτή η διάκριση, που απονέμεται από την International Living, αντανακλά την ανάκαμψη της χώρας και την αυξανόμενη ελκυστικότητά της ως καταφύγιο για συνταξιούχους.

Η Ελλάδα, η οποία εδώ και καιρό φημίζεται για την πλούσια ιστορία της, τον ζωντανό πολιτισμό της και τα ειδυλλιακά τοπία της, πλέον βρίσκεται ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς για να απολαύσει κάποιος τη συνταξιοδότηση του. Η κατάταξη της International Living υπογραμμίζει διάφορους παράγοντες που καθιστούν την Ελλάδα έναν ελκυστικό προορισμό συνταξιοδότησης, όπως το ευχάριστο κλίμα, το προσιτό κόστος ζωής, η υγιεινή κουζίνα και οι ποικίλες επιλογές κατοικίας, που κυμαίνονται από πολυτελή αστικά διαμερίσματα μέχρι γραφικά σπίτια στα νησιά.

Η γοητεία της χώρας εκτείνεται πέρα από τις ηλιόλουστες παραλίες και τα ιστορικά ερείπια. Αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προσφέρουν ζωντάνια, ενώ μικρότερες πόλεις και νησιά όπως το Ηράκλειο στην Κρήτη προσφέρουν ένα πιο γαλήνιο περιβάλλον. Με πληθυσμό που κυμαίνεται γύρω στα 10 εκατομμύρια, η Ελλάδα προσφέρει ένα μείγμα αστικού και αγροτικού τρόπου ζωής, καλύπτοντας ποικίλες προτιμήσεις.

Ένα από τα σημαντικά θέλγητρα για τους συνταξιούχους είναι η προσιτή τιμή των ακινήτων και το κόστος ζωής στην Ελλάδα, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι σε πολλά μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, αυτή η προσιτή τιμή συνοδεύεται από μια επιφύλαξη. Η οικονομική ανάκαμψη της χώρας και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις κατοικιών και αύξηση του κόστους ενοικίασης και αγοράς ακινήτων, συνοδευόμενη από μια κάπως δυσκίνητη γραφειοκρατία.

