Poor Things: Το Χόλιγουντ σοκαρίστηκε με τις ερωτικές σκηνές στη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου (vid)

Η ταινία του Λάνθιμου «Poor Things» έχει συγκεντρώσει διθυραμβικές κριτικές και αποτελεί φαβορί για Όσκαρ. Την ίδια στιγμή όμως έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Το κινηματογραφικό τοπίο, το οποίο κάποτε φημιζόταν για το τολμηρό και ρητό σεξουαλικό του περιεχόμενο, γίνεται «μάρτυρας» επανεμφάνισης τέτοιων σκηνών με την τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things». Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτεί συζητήσεις σχετικά με την πιθανή αναβίωση του σεξουαλικά σαφούς περιεχομένου στις mainstream ταινίες, μια τάση που ήταν σε μεγάλο βαθμό αδρανής τα τελευταία χρόνια.

Ιστορικά, ο κινηματογράφος δεν απέφευγε την απεικόνιση σεξουαλικών θεμάτων. Κλασικές ταινίες από τη δεκαετία του 1970, όπως το «The Wicker Man» και το «Don't Look Now», μέχρι τα ερωτικά θρίλερ της δεκαετίας του 1990 «Basic Instinct» και «Eyes Wide Shut», αποτελούν ταινίες μιας εποχής όπου η σεξουαλικότητα εξερευνούνταν πιο ανοιχτά στην οθόνη. Ωστόσο, η πρόσφατη κυριαρχία των ταινιών με υπερήρωες, οι ανησυχίες σχετικά με τον εξαναγκασμό και η αντιληπτή αύξηση της σεμνοτυφίας μεταξύ των νεότερων θεατών οδήγησαν ορισμένους να κηρύξουν τον θάνατο της ερωτικής σκηνής στον κινηματογράφο.

Η ταινία του Λάνθιμου «Poor Things» έχει συγκεντρώσει διθυραμβικές κριτικές και αποτελεί φαβορί για Όσκαρ. Την ίδια στιγμή όμως έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η ταινία, που διαθέτει άφθονες σκηνές σεξ, αυνανισμό και ολόσωμο γυμνό, ξεχωρίζει ανάμεσα στις σύγχρονες ταινίες που υποστηρίζονται από τα στούντιο για την τολμηρή απεικόνιση της σεξουαλικότητας. Ο Λάνθιμος, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ασχολήθηκε με χιούμορ με την απουσία σεξ στις σύγχρονες ταινίες, τονίζοντας την ιδιαιτερότητα αυτής της τάσης.

Διασκευασμένο από το μυθιστόρημα του Alasdair Gray του 1992, το «Poor Things» είναι μια κωμωδία τρόμου που παρομοιάζεται με μια φεμινιστική εκδοχή του Φρανκενστάιν. Πρωταγωνιστεί η Emma Stone ως Bella Baxter, μια νεαρή γυναίκα που ανασταίνεται από έναν αντισυμβατικό επιστήμονα και εξερευνά εκ νέου τον κόσμο και τη σεξουαλικότητά της.

Ο Λάνθιμος τόνισε τη σημασία της σεξουαλικότητας στην ταινία, σημειώνοντας τον κρίσιμο ρόλο της στην απεικόνιση της ελευθερίας της πρωταγωνίστριας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Η ενσάρκωση της Bella από την Emma Stone απαιτούσε μια ατρόμητη προσέγγιση στο γυμνό και τις σεξουαλικές σκηνές, την οποία η ηθοποιός αγκάλιασε, κατανοώντας τη σημασία της για την αυθεντικότητα του χαρακτήρα.

Το «Poor Things» αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης ταινιών με σαφές σεξουαλικό περιεχόμενο. Το «All of Us Strangers» του Andrew Haigh, ένα υπερφυσικό δράμα με ερωτικό ειδύλλιο, και το «Passages» του Ira Sachs, μια αμφιλεγόμενη ανεξάρτητη ταινία, δείχνουν μια στροφή προς πιο σαφείς σεξουαλικές αφηγήσεις. Ακόμα και το «Oppenheimer» του Christopher Nolan περιλαμβάνει σκηνές σεξουαλικής φύσης, αποκλίνοντας από τα καθιερωμένα κινηματογραφικά πρότυπα.

Η τάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις των νεαρών χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι συχνά επικρίνουν τις σκηνές σεξ ως περιττές. Για παράδειγμα, η απόφαση του Penn Badgley να αποφύγει την κινηματογράφηση οικείων σκηνών έτυχε της υποστήριξης των θαυμαστών του, οι οποίοι πιστεύουν ότι ένα τέτοιο περιεχόμενο σπάνια προάγει την αφήγηση μιας ταινίας.

Το «Poor Things» και ταινίες όπως αυτή αντιπροσωπεύουν ένα σύνθετο, εξελισσόμενο πολιτιστικό τοπίο όπου η απεικόνιση του σεξ και του γυμνού στον κινηματογράφο συνεχίζει να επαναπροσδιορίζεται και να συζητείται.