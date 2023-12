To Netflix ζωντανεύει το αεροπορικό δυστύχημα που έμεινε στην ιστορία: Οι επιζώντες έγιναν κανίβαλοι για να ζήσουν (vid)

Το Netflix προειδοποιεί τους θεατές ότι το «Society of the Snow» δεν είναι για λιπόψυχους, καθώς περιγράφει με γραφικό τρόπο τη συντριβή και τα ακραία μέτρα που έκαναν οι επιζώντες για να παραμείνουν ζωντανοί.

Το Netflix πρόκειται να κυκλοφορήσει τη νέα ταινία «Society of the Snow», η οποία καταπιάνεται με την ανατριχιαστική και εξαιρετική ιστορία επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα του 1972 στα βουνά των Άνδεων. Αυτή η επερχόμενη ταινία επικεντρώνεται στην αληθινή ιστορία μιας ομάδας ράγκμπι της Ουρουγουάης, το ταξίδι της οποίας προς το Σαντιάγο της Χιλής για έναν αγώνα μετατράπηκε σε μια από τις πιο οδυνηρές ιστορίες επιβίωσης στην ιστορία της αεροπλοΐας.

Η αφήγηση της ταινίας ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου 1972, όταν η ομάδα από το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης επιβιβάστηκε στην πτήση 571. Με τραγικό τρόπο, το αεροπλάνο τους συνετρίβη στις χιονισμένες Άνδεις, λίγο πριν από τον προορισμό τους. Ο τόπος της συντριβής, που χαρακτηρίζεται από άγονα βουνά και θερμοκρασίες που έπεφταν στους 40 βαθμούς κάτω από το μηδέν, μετατράπηκε σε ένα αγώνα επιβίωσης. Οι άμεσες επιπτώσεις στοίχισαν τη ζωή σε δώδεκα ανθρώπους, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Από τα 45 άτομα που επέβαιναν στο αεροσκάφος, μόνο 29 επέζησαν την πρώτη ημέρα.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, αποστολές έρευνας και διάσωσης χτένισαν την περιοχή, αλλά τελικά σταμάτησαν, θεωρώντας τους επιβάτες νεκρούς. Οι επιζώντες, ωστόσο, αντιμετώπισαν μια αδιανόητη δοκιμασία στα βουνά. Αφού υπέμειναν 72 ημέρες στο σκληρό περιβάλλον, 16 επιζώντες διασώθηκαν τελικά, με την ιστορία της επιβίωσής τους να γίνεται μια απόδειξη της ανθρώπινης ανθεκτικότητας και του πείσματος.

Το Netflix προειδοποιεί τους θεατές ότι το «Society of the Snow» δεν είναι για λιπόψυχους, καθώς περιγράφει με γραφικό τρόπο τη συντριβή και τα ακραία μέτρα που έκαναν οι επιζώντες για να παραμείνουν ζωντανοί, συμπεριλαμβανομένης της οδυνηρής απόφασης να καταφύγουν στον κανιβαλισμό. Αυτή την πτυχή της επιβίωσής τους περιέγραψε με ειλικρίνεια ο επιζών Robert Canessa, συνταξιούχος παιδίατρος, στο βιβλίο του «I Had to Survive: How a Plane Crash in the Andes Inspired My Calling to Save Lives». Ο Canessa, ο οποίος ήταν 19 ετών τη στιγμή της συντριβής, παρέχει μια συγκλονιστική περιγραφή των τρομερών μέτρων που έπρεπε να λάβουν.

Η ιστορία αυτού του δυστυχήματος είχε μεταφερθεί προηγουμένως στην οθόνη στην ταινία «Alive» του 1993. Ωστόσο, το «Society of the Snow» βασίζεται στο βιβλίο «La Sociedad de la Nieve» του 2008 του συγγραφέα και δημοσιογράφου Pablo Vierci. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, J.A. Bayona, γνωστός για τη δουλειά του στην ταινία καταστροφής του 2012 «The Impossible», πέρασε πάνω από μια δεκαετία για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο.

Το «Society of the Snow» υπόσχεται να είναι μια δυνατή και συναισθηματική απεικόνιση μιας από τις πιο εκπληκτικές ιστορίες επιβίωσης στη σύγχρονη ιστορία. Μέσα από τη γλαφυρή και με σεβασμό αφήγηση των γεγονότων, η ταινία στοχεύει να τιμήσει την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος μπροστά σε αφάνταστες αντιξοότητες.