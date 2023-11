Η στιγμή που ελάφι σπάει τζαμαρία εστιατορίου και τραυματίζει 13χρονο παιδί (vid)

Το δείπνο μιας οικογένειας στο Τενεσί διαταράχτηκε, όταν ξαφνικά ένα ελάφι έσπασε τη τζαμαρία του εστιατορίου.

Σε ένα παράξενο και τρομακτικό περιστατικό, το ήσυχο δείπνο μιας οικογένειας σε εστιατόριο στο δυτικό Τενεσί διακόπηκε δραματικά από έναν απρόσμενο επισκέπτη: ένα ελάφι που έσπασε τη τζαμαρία ενός εστιατορίου. Η Alicia Owens, η κόρη της Ava και η οικογένεια της δειπνούσαν στο εστιατόριο Grind στο Martin του Τενεσί, μετά από έναν σχολικό αγώνα μπάσκετ το βράδυ της Δευτέρας (13/11).

Η ηρεμία του γεύματός τους «θρυμματίστηκε» μαζί με το τζάμι, καθώς το ελάφι έκανε την αναπάντεχη είσοδό του. Η Alicia διηγήθηκε τη σουρεαλιστική εμπειρία στην εφημερίδα The Tennessean, λέγοντας: «Ακούω έναν θόρυβο και ένα ελάφι μπαίνει από το παράθυρο». Η ξαφνική άφιξη του ζώου άφησε τους θαμώνες σε κατάσταση σοκ.

Deer crashes through the front window of a restaurant, injuring a teenage girl and ruining dinner. pic.twitter.com/HJITiBS7hm