Το Prison Break επιστρέφει αλλά δεν θα είναι το ίδιο: Απογοητευμένοι οι θαυμαστές της σειράς

Στα φώτα της δημοσιότητας ήρθε μια είδηση που αναφέρει ότι το Hulu ετοιμάζει την reboot σειρά του Prison Break.

Η βιομηχανία της ψυχαγωγίας έχει ξεσηκωθεί από την αποκάλυψη ότι το Hulu ετοιμάζεται για μια σειρά επανεκκίνησης της εμβληματικής σειράς «Prison Break». Οι λεπτομέρειες σχετικά με το νέο project είναι λιγοστές, αλλά οι ενδείξεις δείχνουν ότι έχουν κλείσει συμφωνίες, διορίζοντας τον Elgin James, τον showrunner του «Mayans M.C.», να κατευθύνει την επερχόμενη σειρά.

Ο Elgin James είναι ίσως πιο γνωστός για την πρόσφατη δουλειά του ως showrunner στο «Mayans M.C.» και τώρα θα αναλάβει έναν κόσμο που καθήλωσε το κοινό με τα υψηλά ρίσκα και τις δραματικές αποδράσεις του. Η είδηση, που έφερε στο φως το Deadline, υποδηλώνει ότι η Sierra Drive θα συμμετάσχει στην παραγωγή του reboot για το Hulu, υποσχόμενη ένα νέο κεφάλαιο για το αγαπημένο franchise μέσα στο καθιερωμένο σύμπαν του.

