Χαμός σε αεροδρόμιο της Ρωσίας: Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλλουν σε αεροσκάφος από το Ισραήλ (vid)

Ένα πλήθος διαδηλωτών εισέβαλε σε αεροδρόμιο του Νταγκεστάν του Βόρειου Καυκάσου το βράδυ της Κυριακής μετά από εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εμποδίσουν την προσγείωση πτήσης από το Τελ Αβίβ.

Το αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα στη Ρωσία έκλεισε απόψε καθώς πολλοί διαδηλωτές εισέβαλαν σε αυτό όταν έμαθαν ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Ισραήλ.

Τα βίντεο που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται έξω από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα το απόγευμα της Κυριακής, με διαδηλωτές να κρατούν τις παλαιστινιακές σημαίες και να φωνάζουν συνθήματα κατά του Ισραήλ.

🇮🇱🇷🇺 Anti-ZIONIST protesters in Dagestan, Russia STORM THE TARMAC and head towards the plane that just landed from ISRAEL! pic.twitter.com/dw9aMfz6JL

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι από τους διαδηλωτές σταματούσαν αυτοκίνητα έξω από το αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα για να ελέγξουν τα προσωπικά έγγραφα των οδηγών και των επιβατών καθώς αναζητούσαν Ισραηλινούς πολίτες για να τους λιντσάρουν.

Insane footage on Russian social media from Makhachkala in the North Caucasus region, where there have been several anti-Semitic protests this weekend.



A crowd of people, some with Palestinian flags, broke into the airport in search of passengers on a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/MZxyvxi6T3