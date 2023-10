I’m A Celebrity Get Me Out of Here: Μια όαση στην έρημο του τηλεοπτικού δράματος

Το I'm A Celebrity Get Me Out of Here είναι ένα ριάλιτι και για αυτό που είναι, το πρώτο δείγμα ήταν θετικό - Πολύ ευχάριστος ο συνδυασμός Λιανού με Καλομοίρα.

Το I’m A Celebrity Get Me Out of Here έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ και φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι είναι το στοιχείο που διαθέτει καλύτερα από κάθε άλλο κανάλι ο ΣΚΑΪ.

Παρόλο που όλα τα χρόνια έχει τη στάμπα του ενημερωτικού και με την ψυχαγωγία δεν τα έχει πάει καλά ποτέ, έχει αυτό το ετερόκλητο χαρακτηριστικό να του πηγαίνουν αρκετά τα ριάλιτι ως ύφος.

Διαβάστε περισσότερα στο intronews.gr