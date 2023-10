Financial Times: «Κινδυνεύει η ελληνική φέτα μετά τις πλημμύρες στη Θεσσαλία;»

Οι Financial Times προβλέπουν κίνδυνο για το μέλλον της ελληνικής φέτας. Περίπου το ένα τέταρτο της γης που χρησιμοποιείται για τη γεωργία και τη βιομηχανική παραγωγή στη Θεσσαλία πλημμύρισε και τα χωράφια μπορεί να μην είναι γόνιμα για τα επόμενα χρόνια.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Guardian αναφέρθηκε στα σχεδόν εξαντλημένα αποθέματα ελαιολάδου στην Ευρώπη. Τώρα, οι Financial Times ασχολούνται με τον αγώνα της Ελλάδας με τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας Daniel σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εξαγωγικά προϊόντα της: τη φέτα.

Περίπου το 40% των μαλακών τυριών της Ελλάδας παράγεται από αιγοπρόβειο γάλα στην κεντρική περιοχή της Θεσσαλίας, η οποία καταστράφηκε από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias. Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι έχασαν περίπου 80.000 κατσίκες και πρόβατα στις πλημμύρες και η διατήρηση του επιζώντος ζωικού κεφαλαίου αποδεικνύεται δύσκολο εγχείρημα, όπως τονίζουν οι Financial Times, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της φέτας.

Οι επιπτώσεις του κατακλυσμού επηρέασαν επίσης την οικονομία της περιοχής. «Το μεγαλύτερο πλήγμα είναι ότι πολλοί αγρότες στη Θεσσαλία δηλώνουν ότι δεν θέλουν να επιστρέψουν στο επάγγελμά τους μετά την πλημμύρα», δήλωσε ο Χρήστος Αποστολόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ.

