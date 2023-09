Το αφεντικό της NASA πιστεύει στους εξωγήινους: Δεν έχουν βρεθεί ακόμα αρκετά στοιχεία (vid)

Ένα από τα ερωτήματα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τους ειδικούς είναι: Αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν; Για αυτή την ερώτηση τοποθετήθηκε η NASA, μετά την δημοσίευση σχετικής αναφοράς.

Σε μια εκπληκτική αποκάλυψη, ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον, εξέφρασε την πεποίθησή του για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, δηλώνοντας ότι πιστεύει ότι οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται στον απόηχο της έκθεσης μιας επιτροπής που έχει αναλάβει να διερευνήσει τα Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP), τον επίσημο όρο για τα UFO ή τα ανεξήγητα αντικείμενα που παρατηρούνται στον ουρανό.

Τα πορίσματα της έκθεσης της NASA ανέφεραν ότι ενώ ορισμένα UAP παραμένουν ανεξήγητα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη συλλογή περισσότερων δεδομένων και την καλύτερη κατανόηση της προέλευσης και της φύσης τους.

