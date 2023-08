Διάβημα διαμαρτυρίας του ΥΠΕΞ σε Στόλτενμπεργκ για τις ευχές στην Τουρκία για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Άμεση αντίδραση της ελληνικής πλευράς στις προκλήσεις του ΝΑΤΟ με τις ευχές στην Άγκυρα και τα... συγχαρητήρια για τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Σε γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας προς τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ προχώρησε, κατόπιν σχετικών οδηγιών, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναφορικά με την ευχές του νατοϊκού στρατηγείου χερσαίων δυνάμεων στην 'Τουρκία.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα η ΝΑΤΟϊκή Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων (LANDCOM), με έδρα τη Σμύρνη, ανήρτησε στο λογαριασμό της στην πλατφόρμα «Χ», συγχαρητήριο μήνυμα στην Τουρκία με αφορμή τον εορτασμό της λεγόμενης «Ημέρας της Νίκης», της επετείου δηλαδή που συμπίπτει με την ήττα των ελληνικών δυνάμεων στη Μικρά Ασία το 1922.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!



LANDCOM wishes a happy Victory and Turkish Armed Forces Day to our host nation.



On this very special day, we would like to express our gratitude to Türkiye for their hospitality as our hosts here at #LANDCOM.