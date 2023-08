Ο καιρός τρελάθηκε: Τέσσερις μέρες μετά τον καύσωνα στην Ελβετία ήρθαν τα χιόνια (vid)

Από το πρωί χιονίζει στο γνωστό χειμερινό θέρετρο του Τσέρματ, σε υψόμετρο 1.638 μέτρων.

Μετά τον καύσωνα, η Ελβετία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης, ενώ τα χιόνια έκαναν ήδη την επανεμφάνισή τους.

Σήμερα Δευτέρα(28/08) χιόνισε στο γνωστό χειμερινό θέρετρο του Τσέρματ, σε υψόμετρο 1.638 μέτρων. «Η θερμοκρασία έκανε εντυπωσιακή βουτιά, μέσα σε τέσσερις ημέρες. Την Πέμπτη το θερμόμετρο του σταθμού έδειχνε 31,2 °C. Σήμερα στις 11.15 έδειχνε 0,5 °C», ανέφερε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) η μετεωρολογική υπηρεσία MétéoSuisse.

Good afternoon everyone,



Would you swap our weather for the weather they have in the Swiss Alps today, yes #snow in Saas-Fee city (1800m above sea level)



Video: Jens Guntzel pic.twitter.com/9Fi77yKFAs