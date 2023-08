Το απόλυτο χάος στην Ευρώπη με πτήσεις από και προς τη Βρετανία: Χιλιάδες επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί στα αεροδρόμια

Οι τουρίστες αντιμετωπίζουν ένα... ταξιδιωτικό χάος σήμερα (28/08) καθώς το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει καταρρεύσει.

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας της Βρετανίας (NATS) δήλωσε ότι αντιμετωπίζει ένα «σοβαρό τεχνικό πρόβλημα» και έχει εφαρμόσει περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας για τη διατήρηση της ασφάλειας των πολιτών.

Οι επιβάτες που περιμένουν να φύγουν από το αεροδρόμιο και να φτάσουν στον προορισμό τους είπαν ότι έχουν προειδοποιηθεί για καθυστερήσεις έως και 12 ωρών, χωρίς να φαίνεται μέχρι στιγμής ότι θα τελειώσει σύντομα η ταλαιπωρία τους.

Σύμφωνα με τη Loganair, η οποία ήταν η πρώτη που ενημέρωσε για το σοβαρό πρόβλημα, υπήρξε «αστοχία σε όλο το δίκτυο των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου». Καθώς οι βρετανικές εταιρίες επιβεβαίωσαν ότι επλήγη ο εναέριος χώρος του Ηνωμένου Βασιλείου, Η BA δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε στενά με το NATS για να αντιμετωπίσουμε το τεχνικό ζήτημα που επηρεάζει τον εναέριο χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου και θα κρατάμε τους πελάτες μας ενημερωμένους για ότι συμβαίνει».

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Nats εξηγεί ότι το τεχνικό πρόβλημα επηρεάζει την ικανότητα αυτόματης επεξεργασίας των σχεδίων πτήσης, δηλαδή των πληροφοριών που χρειάζονται οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για να γνωρίζουν από πού και πότε πετάει ένα αεροσκάφος, τη διαδρομή και τον προορισμό. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε πτήση στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ασφαλής και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε το πρόβλημα.

Με τους τουρίστες και τους Βρετανούς αν είναι καθηλωμένοι στα αεροδρόμια ανά τον κόσμο, πολλοί είναι αυτοί που παρατηρούν και την κίνηση στην εναέρια κυκλοφορία και μοιράζονται στο Twitter τις σχετικές εικόνες χάους.

Μιλώντας στο Sky News, ο ταξιδιωτικός ειδικός Simon Calder προειδοποίησε ότι οι ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν τώρα «απόλυτο χάος».

Οι επιβάτες της Ryanair που περίμεναν στο αεροδρόμιο Στάνστεντ στο Έσσεξ είπαν ότι υπήρξαν ζητωκραυγές όταν ανακοινώθηκαν δύο πτήσεις προς την Κοπεγχάγη και την Πάφο για επιβίβαση.

Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αντιμετώπισαν με χιούμορ την όλη κατάσταση και έκαναν πλάκα στο Twitter με τον χάος που επικρατεί στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

