15 και να…καίνε: Οι ταινιάρες που περιμένουμε ως το τέλος του 2023

Από το φθινόπωρο και έπειτα, θα κυκλοφορήσουν στις κινηματογραφικές αίθουσες ταινίες αξιοσημείωτες. Αναλυτικά οι πιο ωραίες.

Ταινίες που περιμέναμε πώς και πώς, αλλά ήγγικεν η ώρα.

Σε μια αρκετά ζόρικη χρονιά για την βιομηχανία του κινηματογράφου, μέχρι στιγμής, στο Χόλιγουντ, με την απεργία των σεναριογράφων και των ηθοποιών να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι ταινίες Barbie και Oppenheimer ήταν οι αφανείς ήρωες, σημειώνοντας ρεκόρ εσόδων.

Κινηματογραφικά δεν υπήρχαν πολλά διαμάντια για το α’ μισό του 2023, ωστόσο αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία όσες ταινίες έρχονται από ‘δω και στο εξής, για να γράψουν το φινάλε τούτης της χρονιάς. «The Marvels», «Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» και «Ferrari», είναι ορισμένα εξ αυτών που έρχονται.

Διαβάστε τη συνέχεια στο intronews