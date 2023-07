Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο: ΙΧ πέταξε και κατέληξε μέσα σε σπίτι

Το αυτοκίνητο μιας ηλικιωμένης τινάχθηκε στον αέρα και βρέθηκε μέσα στο σπίτι οικογένειας.

Κόβει την ανάσα στο βίντεο που έχει καταγράψει τη στιγμή ενός σοκαριστικού τροχαίου στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Μια 73χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της βρήκε ακαριαίο θάνατο. Στα πλάνα φαίνεται το αυτοκίνητο να έχει αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, να εκσφενδονίζεται στον αέρα και να καρφώνεται σε σπίτι καταστρέφοντας τη μία πλευρά του.

Speeding driver killed when car goes airborne, smashes into Missouri home https://t.co/hkqweZce3m pic.twitter.com/eYA3clsSGP