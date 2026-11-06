Μυστηριώδες «φωτεινό UFO» σε βίντεο της NASA πυροδοτεί σενάρια για παραλίγο σύγκρουση με τον ΙSS
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Το αντικείμενο παρατήρησε ένας ερευνητής UFO πυροδοτώντας νέες θεωρίες εξωγήινης ζωής.
Ένα μυστηριώδες λαμπερό αντικείμενο, εντοπίστηκε στις 15 Οκτωβρίου, στη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης της NASA, καθώς ένα διαστημικό σκάφος μεταφοράς φορτίου Dragon της SpaceX πλησίαζε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με νέα προμήθειες.
Το αντικείμενο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον ερευνητή UFO, Scott C Waring του UFO Sightings Daily: «Αυτό το UFO είχε διάμετρο περίπου επτά μέτρα και θα μπορούσε να είχε καταστρέψει τον σταθμό αν τον είχε χτυπήσει. Το πλήρωμα του DragonX δεν ανέφερε τίποτα σχετικά, ούτε το κέντρο ελέγχου της NASA, ούτε καν ο ίδιος ο σταθμός», πρόσθεσε.
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