Release Athens 2023: Prodigy, Primal Scream, χορός και ψυχεδέλεια λίγο πριν το τέλος (για φέτος)

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Prodigy και τους Primal Scream, την Παρασκευή 21 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού!

Δύο μπάντες με σχεδόν παράλληλες ζωές, αμέτρητες επιτυχίες και σίγουρα παρόμοια, εκρηκτική ενέργεια έρχονται στην Αθήνα για το Release Athens 2023 και οι φίλοι των δύο συγκροτημάτων ετοιμάζονται για ένα ξεσηκωτικό πάρτι.

Οι ήρωες των 90's, Prodigy, των Liam Howlett και Maxim, θρηνούν ακόμη την απώλεια του σπουδαίου και αεικίνητου Keith Flint. Έχουν όμως βάλει στόχο να «τα σπανε» δίχως αύριο και για αυτόν, δίνοντας τους τελευταίους μήνες, μοναδικά live performances.

Άλλωστε πριν λίγες ημέρες, «άλωσαν» το EXIT Festival με 44.000 (!) μουσικόφιλους να χτυπιούνται ασταμάτητα στους ρυθμούς των επιτυχιών του συγκροτήματος. Όλα αυτά, υπό τη φιγούρα του Flint που εμφανιζόταν πίσω από τους Prodigy.



Η μουσική των Βρετανών, βαθιά επηρεασμένη από τα rave parties, έγινε η έμπνευση για πάμπολλους λάτρεις του είδους. Με κορυφαία στιγμή την κυκλοφορία του “The Fat of the Land” οι Prodigy δεν σταμάτησαν ποτέ να πρωτοπορούν. Το σοκ βέβαια που ήρθε τον Μάρτιο του 2019 με την αυτοκτονία του Flint, έδειξε πως θα άλλαζε τα πάντα. Άλλωστε, η μπάντα έμεινε τρία χρόνια εκτός σκηνών ώσπου ο Howlett ανακοίνωσε την ολική επιστροφή τους.

“Breathe”, “Voodoo People”, “Firestarter”, “Out Of Space”, “Smack My Bitch Up”, “Omen”, “Their Law” και πολλά ακόμα θα ηχήσουν και θα δονήσουν την Παρασκευή 21 Ιουλίου ολόκληρη την Πλατεία Νερού.

Σαν να μην ήταν ήδη αρκετή η παρουσία των Prodigy, τη βραδιά θα ανοίξουν οι Σκωτσέζοι Primal Scream που για 41 χρόνια τώρα ταξιδεύουν ψυχεδελικά τους φανατικούς φίλους τους. Με 11 studio albums από τη μέρα που έπαιξαν την πρώτη στουντιακή τους νότα το 1987, κινούνται συνεχώς ανάμεσα σε πειραματισμούς, punk, garage και funky μουσικής.

Το θρυλικό “Screamadelica” έβαλε τη σφραγίδα στο «δικό» τους είδος που ενώνει ανέμελα ροκ και της χορευτικής μουσική.

“Rocks”, “Jailbird”, “Swastika Eyes”, “Country Girl”, “Kowalski”, “Kill All Hippies”, “Shoot Speed/Kill Light”, “Where The Light Gets In”, επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από σχεδόν 15 χρόνια, στο μεγαλύτερο show που έχουν δώσει ποτέ στην Ελλάδα, και μαζί με τους The Prodigy θα μας προσφέρουν μια από τις πιο σημαντικές βραδιές των τελευταίων χρόνων.

Το Release Athens 2023 έχει φροντίσει να μη χάσουμε στιγμή από τις κορυφαίες συναυλίες του καλοκαιριού.

Βρείτε ΕΔΩ την προσφορά για συνδυαστικό εισιτήριο που εξασφαλίζει είσοδο για Prodigy/ Primal Scream αλλά και Wu-Tang Clan με 90 ευρώ.