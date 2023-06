Death Disco Open Air Festival 2023: Και οι Sad Lovers & Giants στις 23 Ιουλίου

Το Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Ιουλίου η Τεχνόπολη υποδέχεται το Death Disco Open Air Festival 2023.

Το Death Disco Athens Open Air Festival έρχεται για πρώτη φορά το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Στο line up της πρώτης μέρας του φεστιβάλ προστέθηκαν και οι θρύλοι του βρετανικού post punk/new wave και αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Sad Lovers and Giants!

15 συγκροτήματα, 2 σκηνές και ένα line up που αυτόματα το καθιστά σαν ένα από τα σημαντικότερα dark alternative events της Ευρώπης, το Death Disco Open Air Festival έρχεται τον Ιούλιο στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να προσφέρει την απόλυτη εναλλακτική πρόταση στην φεστιβαλική ατζέντα του καλοκαιριού!

Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

VNV Nation, The Soft Moon, Sad Lovers and Giants, Selofan, Rue Oberkampf, Ploho, Kalte Nacht, Youth Valley

Κυριακή 23 Ιουλίου 2023

The Sisters of Mercy, She Past Away, Actors, Absolute Body Control, Mecano Un.Ltd, Mechanimal, Data Fragments

SAD LOVERS AND GIANTS

Δημιουργήθηκαν στο Watford της Αγγλίας το 1980 συνδυάζοντας το post punk με ατμοσφαιρικά synths και ψυχεδέλεια. Έχουν κυκλοφορήσει εννέα στούντιο άλμπουμ και πολλές ζωντανές ηχογραφήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός John Peel Session το 1981 για το BBC. Φέτος γιορτάζουν τη 40ή επέτειο από το εμβληματικό δεύτερο άλμπουμ τους Feeding the Flame και με αυτή την αφορμή δεν θα γινόταν να μην περάσουν και από τα μέρη μας για να ξανασυναντήσουν τους πολυάριθμους οπαδούς τους που πάντα δίνουν δυναμικό παρόν στις συναυλίες τους. Οι Sad Lovers & Giants είναι μια από τις “αριστοκρατικές” μπάντες του post punk και με μεγάλο ενθουσιασμό τους υποδεχόμαστε στο εντυπωσιακό line up του πρώτου Death Disco Athens Open Air Festival.