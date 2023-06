Death Disco Athens Open Air Festival 2023: 2 μέρες, 2 σκηνές, 14 συγκροτήματα!

To Σάββατο 22 & την Κυριακή 23 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Death Disco Athens Open Air Festival 2023 υποδέχεται μεγάλα ονόματα της dark alternative σκηνής.

Το Death Disco Athens Open Air Festival έρχεται για πρώτη φορά το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Με αφορμή την δεκαετή παρουσία και συμβολή του στα Αθηναϊκά δρώμενα το Death Disco γιορτάζει διοργανώνοντας το πρώτο του διήμερο open air festival με headliners τους θρυλικούς The Sisters of Mercy και VNV Nation!

Με 14 συγκροτήματα, 2 σκηνές και ένα line up που αυτόματα το καθιστά σαν ένα από τα σημαντικότερα dark alternative events της Ευρώπης, το Death Disco Open Air Festival έρχεται τον Ιούλιο στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να προσφέρει την απόλυτη εναλλακτική πρόταση στην φεστιβαλική ατζέντα του καλοκαιριού!

Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

VNV Nation, The Soft Moon, Selofan, Rue Oberkampf, Ploho, Kalte Nacht, Youth Valley

Κυριακή 23 Ιουλίου 2023

The Sisters of Mercy, She Past Away, Actors, Absolute Body Control, Mecano Un.Ltd, Mechanimal, Data Fragments

Info:

Death Disco Open Air Festival

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Ιουλίου

Εισιτήρια διημέρου: 80€

Μονοήμερα εισιτήρια: 42€ (early bird)

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/music/tagfest/death-disco-open-air-festival-2023/

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1212139756091583

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων:

Πειραιώς 100, Γκάζι, / 213 0109300, 213 0109324

www.athens-technopolis.gr

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»

Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση«Φωταέριο»

Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

Διοργάνωση: Death Disco

Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής / Επικοινωνία: Goodheart Productions

THE BANDS

ΤHE SISTERS OF MERCY

Με μόνο τρία κανονικά άλμπουμ στο ενεργητικό τους, για παραπάνω από 40 χρόνια θεωρούνται ως ένα από τα πιο σημαντικά - μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού - συγκροτήματα της μετά πανκ σκηνής. Μετά τις περσινές εξαιρετικές εμφανίσεις τους σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, οι Sisters επισκέπτονται φέτος και την Αθήνα για να αποδείξουν και σε εμάς πως διανύουν μια από τις καλύτερες φάσεις της πολυτάραχης πορείας τους. Temple of Love, Μore, Alice, Lucretia (my reflection), Dominion, Vision Thing, This Corrosion και τόσα άλλα παλιά που μαζί με τα καινούργια τους τραγούδια, και φυσικά την μυθική φιγούρα του Andrew Eldritch να δεσπόζει επί σκηνής, θα βάλουν φωτιά στην Τεχνόπολη. Το πρώτο Death Disco Athens Open Air Festival έχει στην μαρκίζα του το βαρύ και ασήκωτο όνομα των Sisters of Mercy και αυτό από μόνο του αρκεί για να μας κάνει πολύ περήφανους.

VNV NATION

Από όταν πρωτοξεκίνησαν στα μέσα των 90’s, το ελληνικό κοινό τους αγκάλιασε με θέρμη και αυτοί με τη σειρά τους, με κάθε ευκαιρία ανταπέδιδαν τη «χάρη» αφενός με τους σπουδαίους δίσκους να διαδέχονται ο ένας τον άλλον και αφετέρου με αξέχαστες συναυλίες σε γεμάτα venues. Το επιστέγασμα όμως αυτής της ιδιαίτερης σχέσης τους με το ελληνικό κοινό ήταν η επίσκεψή τους το 2016, την εποχή των μνημονίων, όπου ήρθαν όχι μόνο χωρίς αμοιβή, αλλά πληρώνοντας οι ίδιοι όλα τα έξοδά τους και πρόσφεραν όλη την είσπραξη της συναυλίας (προσοχή, την είσπραξη, όχι τα κέρδη, huge difference) σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση στήριξης και αλληλεγγύης. Μετά από όλα αυτά, ήταν κοινό μυστικό ότι δεν θα θέλαμε με τίποτα να λείψουν από αυτή την τόσο σημαντική για εμάς γιορτή. Με ένα ολόφρεσκο άλμπουμ στις αποσκευές τους, Electric Sun, headline εμφανίσεις σε όλα τα σημαντικά dark alternative festivals της Ευρώπης και έναν χαρισματικό performer (τον μοναδικό Ronan Harris) που δεν επιτρέπει σε κανέναν να μένει αμέτοχος στις συναυλίες τους, οι VNV είναι εγγύηση ότι θα μας παρουσιάσουν ένα killer show – το πρώτο τους open air σε ελληνικό έδαφος - και ήταν για εμάς μια επιλογή μονόδρομος για να αποτελέσουν - μαζί με τους The Sisters of Mercy - τους έτερους headliners του Death Disco Open Air Festival!

SHE PAST AWAY

Δεν υπάρχουν πολλά σύγχρονα συγκροτήματα που να βγήκαν μετά τα 80’s και να έχουν τα προσόντα να παίξουν μπάλα στη πρώτη εθνική της darkwave κατηγορίας. Οι She Past Away είναι ένα από αυτά. Όντας στο δυναμικό της “δικής μας” Fabrika Records, βαδίζουν στο δικό τους μονοπάτι από το 2006 και με τον άρτια δουλεμένο μέχρι και τη τελευταία του λεπτομέρεια γοτθικό τους ήχο αλλά και τα χαρακτηριστικά φωνητικά στη τουρκική γλώσσα, μέσα σε λίγα μόνο χρόνια κατάφεραν να αποκτήσουν εκατομμύρια οπαδούς σε όλο το κόσμο. Και το αξίζουν και με το παραπάνω.

THE SOFT MOON

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ο Luis Vasquez με τους the Soft Moon σήκωσαν στους ώμους τους ένα σημαντικό μέρος της αναβίωσης του darkwave και του post-punk στα τέλη των 2000’s. Το ομότιτλο ντεμπούτο τους το 2010 τάραξε τα νερά της εναλλακτικής σκηνής και ήταν ο προάγγελος μιας αξιοσημείωτης δισκογραφίας, γεμάτης highlights που έφτασε αισίως στο πέμπτο μέρος της στα τέλη του 2022 με το άλμπουμ Εxister. Στην διαδρομή των Soft Moon δεν υπάρχουν σημεία επανάληψης ή στασιμότητας. Η ηχητική εξέλιξη και η αέναη προσπάθεια του Luis να εξωτερικεύσει και να ξορκίσει το ταραγμένο παρελθόν του δημιουργεί πάντα ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που παρακολουθώντας το on stage σε παρασύρει σε μια δίνη συναισθημάτων και πρωτόγονων ενστίκτων.

ABSOLUTE BODY CONTROL

Ξεκίνησαν στο Βέλγιο το 1980 επηρεασμένοι από τους DAF και τους Suicide και έκτοτε θεωρούνται ένας από τους θεμέλιους λίθους του minimal synth οικοδομήματος που αν και δεν έτυχε της αναγνώρισης που του άξιζε τότε, ήρθε κάποια στιγμή η εποχής της καταξίωσης. Με ηγέτη τον πολυπράγμονα Dirk Ivens (Dive, Sonar, Klinik) και τη φαρέτρα τους γεμάτη catchy synth-pop τραγούδια βασισμένα στον πολύ απλό κανόνα του να μην αποτελούνται από περισσότερους από τέσσερις ήχους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια συναυλία που περιμέναμε δεκαετίες.

MECANO UN. LTD

Με παντοτινό οδηγό τον ζωγράφο, ποιητή, επαναστάτη και αθεράπευτα ρομαντικό Dirk Polak, οι Mecano είναι από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες στην αγαπημένη μας μουσική. Το cult status τους ανάμεσα σε παλιά «φρικιά» της χώρας μας, αλλά και των φανατικών συλλεκτών και απανταχού μουσικόφιλων, παίρνει μυθικές διαστάσεις. Ξεκινώντας από το punk rock στην πρώτη τους κυκλοφορία, καθιερώθηκαν κατόπιν σαν ένα από τα πιο αγαπητά «ψαγμένα» σε έναν στενό κύκλο ανθρώπων, χάρη στο μοναδικό post-punk, art punk, new wave και art pop κράμα των επόμενων χρόνων. Στο Death Disco Athens Open Air Festival o Dirk Polak επιστρέφει σαν Mecano Un.Ltd και επανασυναρμολογεί επί σκηνής τα κομμάτια (Links, Untitled, Escape the Human Myth κ.α) των Mecano.

ACTORS

Μας έρχονται από το Βανκούβερ του Καναδά και με τα δύο αριστουργηματικά τους άλμπουμ θεωρούνται το πλέον ανερχόμενο σχήμα της darkwave, post punk σκηνής, ανεβαίνοντας με γοργούς ρυθμούς, χρόνο με το χρόνο, στην ιεραρχία του line up των ευρωπαϊκών dark alternative festivals. Και αυτό μόνο αποτέλεσμα τύχης δεν είναι. Τo κουαρτέτο των Actors προσέχει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, είτε πρόκειται για τα video clips, το dress code και πόσο μάλλον τον ήχο τους, μια και ο Jason Corbet, η κινητήρια δύναμη της μπάντας, είναι και ένας από τους καλύτερους σύγχρονους παραγωγούς. Επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα και είναι μια από τις μπάντες που το Death Disco συνιστά να μην χάσετε για κανένα λόγο.

ΣΕΛΟΦΑΝ

Οι Σελοφάν είναι το Νο1 εξαγώγιμο προϊόν της ελληνικής darkwave σκηνής στο πλανήτη. Με αναρίθμητες περιοδείες ανά τον κόσμο, πλούσια δισκογραφία και με μια από τις σημαντικότερες δισκογραφικές εταιρίες στην κατοχή τους (Fabrika records), η Τζοάννα και ο Δημήτρης έχουν κάνει όλον τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του επάνω τους. Στο Death Disco Open Air Festival θα κάνουν τη μοναδική τους συναυλία σε ελληνικό έδαφος για το 2023 και μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη τους συμμετοχή σε Αθηναϊκό φεστιβάλ. Και πως θα μπορούσαν να λείπουν άλλωστε.

RUE OBERKAMPF

«Πρέπει να τους δεις ζωντανά», έγραψε – μεταξύ άλλων – το rcn Magazin το 2019. Ιδρύθηκαν στα τέλη του 2016 από τρεις DJ’s και συνδυάζουν την έκσταση της δεκαετίας του '80 με την ατμόσφαιρα των ομιχλωδών dance floors της εποχής της techno. Ο συνδυασμός της αστικής ηλεκτρονικής μουσικής με τα γαλλο-γερμανικά φωνητικά της Julia θυμίζει μια πιο δυναμική εκδοχή των Anne Clark, Fisherspooner και Kompromat - αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και κάτι εντελώς πρωτότυπο. Oι Rue Oberkampf δημιουργούν μια γέφυρα μεταξύ του darkwave, του synthpunk, του EBM και της techno. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις τραβούν το κοινό σε μια δίνη ήχου, νέον και καταιγίδες φωτός.

PLOHO

Οι Ploho, αν και από την έναρξη του ρωσο-ουκρανικού πολέμου διαμένουν πλέον στο Βελιγράδι, κατάγονται από το Νοβοσιμπίρσκ της Σιβηρίας στη Ρωσία, μια πόλη που η μέση θερμοκρασία τον Ιανουάριο μήνα είναι 16 βαθμοί υπό το μηδέν. Μια παγωνιά που έπαιξε το ρόλο της ώστε η μουσική τους να βασίζεται σε όχι και τόσο ζεστά ηχοχρώματα: μελαγχολικές κιθάρες, μινιμαλιστικά beats και ανέκφραστα βαρύτονα φωνητικά τραγουδισμένα στη μητρική τους γλώσσα, τα ρωσικά. Αντλούν έμπνευση από την αισθητική και τους ήχους της ύστερης σοβιετικής εποχής της δεκαετίας του 1980, φέρνοντας στο μυαλό τους συμπατριώτες τους Kino αλλά και τους Joy Division, The Sound κτλ. Αυτή θα είναι η πρώτη τους συναυλία στην Ελλάδα και είμαστε βέβαιοι πως η δυναμική και ταυτόχρονα “cold as ice” μουσική τους θα καταφέρει να επιβληθεί στο ζεστό αθηναϊκό καλοκαίρι.

KALTE NACHT

Εμπνευσμένοι από την Αθηναϊκή underground σκηνή, τα βαθιά εσωτερικά συναισθήματα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις καθημερινές συναναστροφές, οι Kalte Nacht προκαλούν τα όρια της λεπτής γραμμής μεταξύ σκιάς και φωτός, αλληλεπιδρώντας με τον ακροατή, όχι μόνο μέσω των άλμπουμ, αλλά και μέσα από κάθε μοναδική live εμφάνισή τους. Όλα τα παραπάνω αντανακλώνται στο πρώτο τους ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2020 από τη Geheimnis Records, εξαντλήθηκε σε ελάχιστους μήνες και έχει παρουσιαστεί στα πιο σημαντικά ελληνικά venues αλλά και Ευρωπαϊκά φεστιβάλ, όπως το Wave Gotik Treffen και το Sinner’s Day. Τον Μάρτιο του 2021 κυκλοφόρησε το ψηφιακό single ‘Our Moments Are Answers’ και το καινούργιο τους άλμπουμ θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

MECHANIMAL

Οι Mechanimal είναι ένα modular συγκρότηµα από την Αθήνα, ένα industrial project σε εξέλιξη, µια µοναδική κολεκτίβα µουσικών και video artists, που ηχογραφεί σε διαφορετικές καταστάσεις και συνθέσεις, παραµένοντας πιστή στις ρίζες της post-punk µελαγχολίας. Δημιουργήθηκαν το 2011 από τον µμουσικό - παραγωγό, Γιάννη Παπαϊωάννου (aka IØN) και τoν φωτογράφο Freddie F και παραµένουν ενεργοί ως ένα οπτικοακουστικό σύνολο, πάντα ανοιχτό σε πειραµατισµούς και αναζητήσεις, που έχει ενσωµατώσει µέσα του διαφορετικές φωνές, διαφορετικά µουσικά είδη, και ένα ολόκληρο σύµπαν από αναφορές, πρωτογενείς ήχους, πολιτικά και ατοµικά «ηµερολόγια» όλων των αφανών ηρώων των τελευταίων ετών. Αυτή την περίοδο ηχογραφούν το 7ο άλµπουµ τους ενώ ετοιµάζονται για µια σειρά καλοκαιρινών εµφανίσεων µε την αρχική σύνθεση του ντουέτου.

YOUTH VALLEY

Οι Youth Valley δημιουργήθηκαν το 2019 στην Αθήνα. Ο ήχος τους αντλεί έμπνευση από μουσικές σχολές όπως το new wave, post punk και το 80’s indie rock (The Cure, The Smiths κ.α.) και είναι «ντυμένος» με ένα πιο σύγχρονο shoegaze ύφος που ανά στιγμές θυμίζει μπάντες όπως οι DIIV. Τα τραγούδια τους περιλαμβάνουν εσωτερικό διάλογο και αντιμετώπιση τραυματικών εμπειριών. Παρατηρούν την οικογένεια και την κοινωνία συζητώντας ανοιχτά και - ενίοτε με φιλοσοφική διάθεση - ανοίγουν θέματα τα οποία δεν έχουμε «προοριστεί» να αμφισβητούμε, πόσο μάλλον να επικοινωνούμε και να κατανοούμε, θέματα τα οποία συνήθως καταλήγουμε να διαβιβάζουμε στην επόμενη γενιά, όπως ακριβώς έκανε σ' εμάς η προηγούμενη, εκτός κι αν κάποιος από εμάς σπάσει τα δεσμά αυτού του «στείρου» κύκλου. Οι Youth Valley μετά από το περσινό επιτυχημένο opening slot για τους βετεράνους Bauhaus, και την παρουσίαση του νέου τους single με τίτλο I Don't Want to Go Out with You, Veronica, ήδη προετοιμάζουν το έδαφος για το επερχόμενο άλμπουμ τους, το οποίο θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του ’23 από την Make Me Happy Records.

DATA FRAGMENTS

Δημιουργήθηκαν το 2017 και ξεχώρισαν από την αρχή για την ενέργεια τους. Έχοντας κυκλοφορήσει το πρώτο τους ομώνυμο άλμπουμ το 2019, έγιναν ένα σημαντικό κομμάτι της άνθισης της Ελληνικής Dark Wave / Post Punk σκηνής, με πολλές σημαντικές εμφανίσεις δίπλα στους KVB, Drab Majesty, Trisomie 21, The Chameleons και άλλους μέχρι το 2020. Επιστρέφουν μετά από τρία χρόνια απουσίας με νέο μέλος και ένα επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ, αποδεικνύοντας από την πρώτη τους κιόλας εμφάνιση τον Μάρτιο που μας πέρασε στο Death Disco πως είναι στην καλύτερη φάση τους.