Ο Skepta έρχεται να «ταρακουνήσει» το ΟΑΚΑ: Το Off The Hook αλλάζει επίπεδο

Ο Skepta ηγείται του Off The Hook 2026, με την αφρόκρεμα της ελληνικής rap να δίνει ραντεβού στο ΟΑΚΑ.

Το Off The Hook Festival μπαίνει σε νέα εποχή.

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Στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης της rap κουλτούρας, με το Off The Hook να αφήνει πίσω του ό,τι ήξερες μέχρι σήμερα και να παρουσιάζει τη νέα, δυνατότερη εκδοχή του.

Το line-up της φετινής edition είναι πιο φρέσκο από ποτέ, με headliner τον Skepta, ένα από τα μεγαλυτερα ονόματα που έχουν περάσει ποτέ από το festival. Οι Toquel, Εθισμός, Vlospa, Gxhan και Lunar, όλοι artists με αξιοσημείωτη αισθητική και milestones, θα εκπροσωπήσουν φέτος επάξια την εγχώρια σκηνή.

Μία από τις σημαντικότερες μορφές που έχουν περάσει ποτέ από τη βρετανική rap και grime σκηνή, ο Skepta αποτελεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία σημείο αναφοράς για τον ήχο που εκπροσωπεί και την rap κουλτούρα γενικότερα. Βραβευμένος με το prestigious Mercury Prize, έχει καταγράψει δεκάδες sold-out large-scale shows και έχει κυκλοφορήσει albums που από πολλούς θεωρούνται πλέον ιστορικά. Η δε επιρροή του ξεπερνά τη μουσική, καθώς παραμένει ενεργός στη μόδα (με το δικό του brand MAINS), στον κινηματογράφο (πρωταγωνίστησε στο short film Tribal Mark του 2024) και τις εικαστικές τέχνες (το πρώτο έργο ζωγραφικής του δημοπρατήθηκε από τον οίκο Sotheby’s το 2022), καταφέρνοντας έτσι να χτίσει ένα legacy που ελάχιστοι καλλιτέχνες της γενιάς του διαθέτουν.

Ο Toquel είναι ένας από τους καλλιτέχνες που καθόρισαν τη σύγχρονη ελληνική trap και hip hop σκηνή, έχοντας διαμορφώσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ήχους της τελευταίας δεκαετίας. Με εκατοντάδες εκατομμύρια streams, διαδοχικές επιτυχίες και albums που κυριάρχησαν στα charts, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές του ελληνικού urban χώρου. Έρχεται στο OTH26 έχοντας στις αποσκευές του έναν εντυπωσιακό κατάλογο, γεμάτο hits που ακούγονται καλύτερα σε maximum volume.

O Εθισμός αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής rap σκηνής, ξεχωρίζοντας για τον προσωπικό του στίχο και την βαθιά του σύνδεση με την αθηναϊκή κουλτούρα. Έρχεται στο OΤΗ26 ως ένας από τους πιο δυναμικούς live performers της γενιάς του, έχοντας μόλις βιώσει τη μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα πορείας του: την παρουσίαση του φετινού του δίσκου Metropolis στο κατάμεστο από χιλιάδες κόσμο, El Paso της Καλλιθέας.

Μεγαλωμένος ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, ο Vlospa έχει διαμορφώσει μία από τις πιο ξεχωριστές ταυτότητες της σύγχρονης ελληνικής rap σκηνής, συνδυάζοντας τις επιρροές του γαλλικού rap με τον εγχώριο ήχο. Με το πρόσφατο album Παιδιά του Φεγγαριού, σε παραγωγή Dof Twogee και με συμμετοχές των ΛΕΞ, Μαρίνα Σάττι, Μικρού Κλέφτη, Bloody Hawk και Gus G., επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη θέση του ανάμεσα στα σπουδαιότερα ονόματα του ελληνικού hip hop και έρχεται στο OTH26 στην πιο ώριμη φάση της πορείας του.

Εκπροσωπώντας τη νέα γενιά της ραπ σκηνής και εξελίσσοντας συνεχώς τον ήχο του, ο Gxhan, στην καλύτερη φάση της μέχρι στιγμής πορείας του, φέρνει την ιδιαίτερη αισθητική του στο Off The Hook Festival δηλώνοντας έτοιμος να ξεσηκώσει το κοινό του φεστιβάλ. Με το ΑPOPSI ένα από τα καλύτερα debut albums των τελευταίων χρόνων στις αποσκευές του, θεωρείται από πολλούς -και όχι αδίκως- το πιο hot όνομα του νέου hip hop wave.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της εγχώριας rap σκηνής, η Lunar γράφει και κυκλοφορεί μουσική από τα 16 της, μετατρέποντας προσωπικά βιώματα και συναισθήματα σε ωμά και εσωστρεφή raps. Με 10 singles, 2 EPs και ένα album ήδη στο ενεργητικό της, έχει διαμορφώσει μια έντονη προσωπική ταυτότητα και έρχεται στο OTH26 για να εκπροσωπήσει επάξια τη νέα γενιά του ελληνικού rap.

Ακολουθώντας τον ήχο και την αισθητική της νέας εποχής, το Off The Hook Festival επιστρέφει με ένα line up που - δίχως άλλο- θα σηματοδοτήσει το επόμενο κεφάλαιο του θεσμού. Το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει μια βραδιά που θα ξεφύγει από τα συνηθισμένα festival standards, με σκοπό να αποτυπώσει τη νέα ταυτότητα του απόλυτου rap φεστιβάλ που αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια: πιο immersive και πιο κοντά στον παλμό της παγκόσμιας σκηνής παρά ποτέ.