H Bella Ramsey πρωταγωνιστεί στο νέο διαφημιστικό του Gran Turismo 7 για το PSVR2

Δείτε την πρωταγωνίστρια της σειράς The Last of Us στο τιμόνι του οδηγού.

Το Gran Turismo 7 είναι το νεότερο μέρος στη δημοφιλή πλατφόρμα αγωνιστικών τίτλων του PlayStation και το νέο διαφημιστικό του έρχεται με μία γνωστή φιγούρα στο ρόλο του πρωταγωνιστή.

Ο λόγος για την Bella Ramsey, την ηθοποιό που γνώρισε το ευρύ κοινό στο Game of Thrones και απόλαυσε στην πρόσφατη μεταφορά του The Last of Us στη μικρή οθόνη και στο ρόλο της Ellie.

Σε ένα νέο video που δημοσίευσε το PlayStation στους λογαριασμού του στα social media, η 19χρονη ηθοποιός σχολιάζει πως δεν είχε αρκετό χρόνο να διαβάσει και να ετοιμαστεί για το τεστ διπλώματος οδήγησης, οπότε φόρτωσε το GT7 στο PS5 της και το PSVR2 της και ξεκίνησε να τρέχει σε όλους τους δρόμους. Μπορείτε να δείτε το νέο διαφημιστικό στη συνέχεια του άρθρου.