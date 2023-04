Πρωτοφανής ανακάλυψη: Ερευνητές βρήκαν μυστηριώδες πλάσμα με 24 μάτια (vid)

Το πλάσμα ανακαλύφθηκε από ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου της Κίνας που εξερευνούσε ένα απομακρυσμένο τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού.

Οι επιστήμονες έκαναν μια εκπληκτική ανακάλυψη σε μια μικρή λίμνη σε ένα απομακρυσμένο μέρος του κόσμου. Ένα άκρως δηλητηριώδες θαλάσσιο πλάσμα με 24 μάτια που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν.

Το πλάσμα ανακαλύφθηκε από ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου της Κίνας που εξερευνούσε ένα απομακρυσμένο τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού. Η ομάδα βρισκόταν σε αποστολή να μελετήσει τη βιοποικιλότητα της περιοχής, όταν έπεσαν πάνω στο ασυνήθιστο πλάσμα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το πλάσμα είναι ένα είδος θαλάσσιας ανεμώνης και πιστεύεται ότι είναι το πρώτο του είδους του που βρέθηκε σε μια τόσο μικρή θαλάσσια περιοχή. Η ανεμώνη έχει μήκος περίπου 30 εκατοστά και έχει έντονο μπλε χρώμα με πολλαπλά πλοκάμια που περιβάλλουν το σώμα της.

#HKBU has discovered a new box #jellyfish species in Hong Kong waters. It named "Tripedalia maipoensis" belongs to the Tripedaliidae family of the class Cubozoa. The discovery increases the number of known species in the Tripedaliidae family from 3 to 4. https://t.co/XyXvCmfiPU pic.twitter.com/nfHEEoKUmZ