Άνδρας στις ΗΠΑ πυροβόλησε 6χρονο κορίτσι επειδή μπήκε μια μπάλα στην αυλή του

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά 6χρονου κοριτσιού και των γονιών του, όταν μπάλα μπάσκετ μπήκε στην αυλή του. Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.

Άνδρας στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ πυροβόλησε 6χρονο κορίτσι και τους γονείς του, όταν η μπάλα μπάσκετ του παιδιού μπήκε στην αυλή του, το βράδυ της Τρίτης (17/4).

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μερικά παιδιά έπαιζαν μπάσκετ κοντά στην αυλή του δράστη, όταν η μπάλα αναπήδησε και βρέθηκε στην αυλή του. Τότε έτρεξε έξαλλος προς το δρόμο και πυροβόλησε έναν γείτονα.

“Why did you shoot me? Why did you shoot my dad?”

6 yo Kinsley White has stitches from bullet fragments in her cheek. @gastoncountypd say Robert Singletary is on the run after firing shots on April Dr. last night. Kinsley’s mother & father were hit by shots too. The mom is home. pic.twitter.com/QAhw6XcZ1W