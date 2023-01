Ένα τεράστιο Leviathan Axe βρέθηκε στους δρόμους του Λονδίνου (pics)

Μία εντυπωσιακή προωθητική ενέργεια της Sony και του PlayStation.

Έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο βρήκε η Sony να διαφημίσει το σήμερα και το αύριο του PlayStation στο Λονδίνο.

Η γνωστή εταιρεία τοποθέτησε μια τεράστια ρέπλικα του Leviathan Axe δίπλα στον Τάμεση, τραβώντας τα βλέμματα των περαστικών.

Το όπλο του Kratos (από το God of War και το God of War Ragnarok) εμφανίστηκε στο μέρος της νέας προωθητικής καμπάνιας της κονσόλας και των games της, ενώ στο σημείο υπάρχουν και συνεργάτες της Sony ντυμένοι ως αστυνομικοί.

Το Leviathan Axe είναι λεπτομερώς σχεδιασμένο έχοντας ακόμη και τμήματα που φωτίζουν το βράδυ.

Αν και πολλοί σκέφτηκαν πως η εξέλιξη αυτή μαρτυρά ίσως και κάποιο DLC για το πρόσφατο game, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να έχει βάση.

Οπότε, προς το παρόν, απολαύστε τις εικόνες από το σημείο.

If you're considering seeing it in person, experts speculate the axe will be gone by Tuesday evening.



(And please do not attempt to lift the axe, Kratos will be angry) pic.twitter.com/AJKcGDyMra