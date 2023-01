H Ευρώπη απειλεί με ban το TiKTok

Αν δεν ακολουθήσει το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών.

Η τεράστια επιτυχία του TikTok, αλλά και τα όσα ακούγονται στο παρασκήνιο, έχουν θορυβήσει τη Δύση και έτσι μετά τις ΗΠΑ, και η Ευρώπη προειδοποιεί την πλατφόρμα και την απειλεί ακόμη και με ban.

Το TikTok καλείται να συμμορφωθεί με το νέο νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όπου και οι εταιρείες καλούνται να κάνουν διαφανείς τις διαδικασίες για αφαίρεση συγκεκριμένου περιεχομένου, αλλά και το πως η πλατφόρμα στοχεύει τους χρήστες για το περιεχόμενο που τους προσφέρει.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Τιερί Μπρετόν συνομίλησε με τον επικεφαλής του TikTok, Ζι Τσου, και του τόνισε πως η καταληκτική ημερομηνία για συμμόρφωση στο νέο κανονισμό είναι η 1η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με αυτόν δε, οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να τιμωρηθούν με πρόστιμα έως και το 6% των ετήσιων εσόδων τους, αλλά και απαγόρευση λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή των χωρών της ΕΕ.

Good exchange between @shouchew & Commissioner @ThierryBreton today. We welcomed the opportunity to reiterate our commitment to the #DSA. We also outlined our efforts to ensure compliance with the GDPR & the Code of Practice on Disinformation. The safety of our users is paramount https://t.co/GpUgcg6UuR