Η Sony παρουσιάζει τα ενσύρματα ακουστικά USB-C®1 MDR-3R, μια σύγχρονη εκδοχή των πρώτων Walkman® MDR-3

Η Sony ανακοινώνει σήμερα τα ενσύρματα ακουστικά MDR-3R με USB-C τα οποία βασίζονται στη φιλοσοφία των MDR-3 που παρουσιάστηκαν μαζί με το πρώτο Walkman® TPS-L23, αναβαθμισμένα για τους ακροατές του σήμερα.

Το Walkman® και τα MDR-3, που παρουσιάστηκαν το 1979, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός νέου τρόπου να απολαμβάνει κανείς τη μουσική ελεύθερα εν κινήσει. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, καθώς οι τρόποι ακρόασης έχουν γίνει πιο ποικίλοι, η αξία των ενσύρματων ακουστικών ανακαλύπτεται εκ νέου χάρη στην απλότητά τους, την ευκολία χρήσης τους και το γεγονός ότι δεν απαιτούν φόρτιση ή σύζευξη.

Τα MDR-3R κληρονομούν το concept των MDR-3, ακουστικών που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους χρήστες να απολαμβάνουν τη μουσική ελεύθερα τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Διατηρούν τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος αντανακλά την παράδοση της κουλτούρας του φορητού ήχου, ενώ παράλληλα

προσθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά χρηστικότητας, όπως απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μέσω USB-C, ενσωματωμένο μικρόφωνο για κλήσεις και in-line χειριστήριο.

Αντανακλώντας την κοινή έμπνευση από τη δεκαετία του 1980, την εποχή του Walkman® και τη σειρά Stranger Things του Netflix, η Sony θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα και μια έκδοση Stranger Things

Πιστή επαναφορά του σχεδιασμού των MDR-3

Τα MDR-3R έχουν επανασχεδιαστεί για σύγχρονες ανάγκες, διατηρώντας παράλληλα την εμπειρία της ελεύθερης απόλαυσης της μουσικής παντού, την οποία διέδωσαν τα αρχικά MDR-3.

Τα MDR-3R διατηρούν το σχεδιασμό των αρχικών MDR-3. Περιλαμβάνουν επίσης τα εμβληματικά μπλε και πορτοκαλί ear pads επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόσουν την εμφάνισή του ανάλογα με τη διάθεσή τους ή τις προτιμήσεις τους. Η συσκευασία και το εγχειρίδιο οδηγιών διατηρούν επίσης το σχεδιασμό του αρχικού μοντέλου.

Τα MDR-3R επαναφέρουν επίσης τον ανοιχτού τύπου ελαφρύ σχεδιασμό των MDR-3, προσφέροντας διαρκή άνεση ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης ακρόασης.

Αναβαθμισμένη λειτουργικότητα και συνδεσιμότητα για το σύγχρονο τρόπο ζωής

Χάρη στην υποστήριξη USB-C, τα ακουστικά συνδέονται εύκολα με συμβατές συσκευές, όπως τα smartphone4. Δεν απαιτείται φόρτιση, σύζευξη ή ενημερώσεις — απλώς συνδέστε τα και απολαύστε αμέσως μουσική ή βίντεο5.

Διαθέτουν επίσης μικρόφωνο για κλήσεις και in-line χειριστήριο για εύκολο χειρισμό.

Πλούσιος ήχος που αναδεικνύει τη γοητεία της μουσικής

Με βάση τις αρχικές προδιαγραφές σχεδιασμού, τα MDR-3R έχουν επανασχεδιαστεί με τις ίδιες μονάδες οδηγού 23 mm όπως τα MDR-3, ώστε να αναπαράγουν ποιότητα ήχου κοντά στην αρχική. Παραμένοντας πιστά στο αρχικό ηχητικό προφίλ, έχουν γίνει λεπτές βελτιώσεις για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προτιμήσεις ακρόασης. Ο φυσικός, ισορροπημένος ήχος του —ένα χαρακτηριστικό που διατηρείται σε όλες τις γενιές ακουστικών της Sony— αναδεικνύει πλήρως τη γοητεία κάθε κομματιού.

MDR-3R Stranger Things

Συνδυάζοντας την "portable music" κουλτούρα της εποχής του Walkman® με τον κόσμο της σειράς Stranger Things του Netflix, η έκδοση MDR-3R Stranger Things Edition τιμά το πνεύμα της δεκαετίας του 1980. Εμπνευσμένη από το χαρακτηριστικό στυλ των ακουστικών της Max και το μυστηριώδες Upside Down, αυτή η ειδική έκδοση διαθέτει αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως το χαραγμένο λογότυπο του Stranger Things και μια ειδικά σχεδιασμένη συσκευασία που επεκτείνει την εμπειρία πέρα από τα ίδια τα ακουστικά.

Με γνώμονα τη βιωσιμότητα

Τα προϊόντα μας λαμβάνουν επίσης υπόψη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Περίπου το 25% του συνολικού πλαστικού που χρησιμοποιείται στο προϊόν είναι ανακυκλωμένο πλαστικό6, ενώ οι συσκευασίες χωρίς πλαστικό7 αντανακλούν περαιτέρω την προσπάθεια της Sony να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων μας.

Διαθεσιμότητα

Τα MDR-3R και τα MDR-3R Stranger Things Edition θα είναι διαθέσιμα από το Νοέμβριο του 2026.