Η καλλιτέχνιδα-πρόκληση δεν χωρά σε στερεοτυπικούς κανόνες. Με τις «λέξεις» της θα κολλήσεις, θα την αγαπήσεις.

Η μουσική του δρόμου ανήκει στους δρόμους και σε όσους τους σέβονται. Η ραπ είναι των μαύρων, των λευκών, των κίτρινων, των πολύχρωμων, των παιδιών, των νέων, των αστών με συνείδηση. Μην πείτε μα, στις ΗΠΑ οι μαύροι, το γκέτο, οι legend… Βλακείες! Μη σκεφτείτε, οι Έλληνες, τα «κυρίαρχα αρσενικά», το είδος ανήκει… Βλακείες! Ό,τι και αν έχετε στο νου σας, σβήστε το! Τα λόγια από κάτω τα βρίσκεις εύκολα, άμα θες. Το βλέμμα σου ρίχνεις εκεί που πατάς και καταλαβαίνεις γιατί υπάρχει η ραπ. Η έκφραση αυτή είναι ό,τι πιο κοντινό στο σώμα και την ψυχή. Όχι, δεν είναι ένα συγγραφικό κλισέ. Τα ερεθίσματα είναι δίπλα στον καλλιτέχνη και περνάνε στο κορμί και το μυαλό άμεσα. Η επεξεργασία τους ελάχιστη. Η πρώτη είσοδος είναι τα μάτια και μετά αυτή που δεν σταματά να περιστρέφεται, η ψυχή. Η αδάμαστη θέληση στέλνει τα άσαρκα λόγια στο μυαλό και… εγένετο ραπ! Γι’ αυτό και εδώ δεν έχουν σημασία τα φύλα. Το άφυλο ισοδυναμεί με το έλλογο και κάνει μάθημα στο άλογο. Ένα πράγματα να θυμάστε: αν ο καλλιτέχνης τα λέει, τότε δώστε του μια ευκαιρία, ακούστε τη μαρτυρία, νιώστε την εμπειρία. Μην ψάξετε «πώς και «γιατί», εδώ είναι η Mi55t! [η φωτογραφία είναι από την σελίδα της στο fb]

Σε προικίζει με ρίμες!



Τα πολλά λόγια δεν είναι φτώχια, αλλά προίκα για το μέλλον. Η Mi55t (Θεώνη) σε αγγίζει, σε υποστηρίζει, σε προικίζει με ρίμες αληθινές, διαχρονικές. Άσε τα αποσιωπητικά και ακολούθησε τον απόηχο που γίνεται λόγος και σου μιλά μέσα από το ψαγμένο μπιτ. Μην ψάχνεις για υπερβολές εδώ, αλλά γι’ αυτό που λέμε «αληθινό». Ναι, η συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα το κρατά όπως είναι και όπως έρχεται. Το χιπ-χοπ στην αυθεντική του μορφή, στον χώρο του, μακριά από δήθεν και ψεύτικες εξελίξεις. Πάρτε τις προηγούμενες λέξεις και φτιάξτε την εξής (κινηματογραφική) εικόνα: Καντίνα βιοτεχνίας. Διάλειμμα εργατών και συζητήσεις. Γέλια, φωνές, ψίθυροι και ρυθμοί. Το battle έχει κριθεί. Η τυπάρα να χώνει ρίμες και να φτιάχνει ρυθμούς πυρετικούς. Η απαξίωση και η μάτσο αντίδραση δεν τολμούν να φωνάξουν. Η κοπέλα τα «σπάει». Σεβασμός, τίποτε άλλο. Επιστροφή στο σήμερα, στο χθες, στο αύριο, στο μυστήριο, στο καθημερινό μαρτύριο. Η Mi55t είναι εδώ και αντέχει, επιμένει, ζωγραφίζει στο γκρίζο, υπογράφει σε ανάποδα καπέλα και το όνομα της μένει ανεξίτηλο. Η μουσική τελετή είναι σεμνή, μα καθόλου ταπεινή και αυτή να φωτίζει τους ξεχασμένους δρόμους, να σε μαθαίνει τρόπους, να ανταμείβει τους κόπους. Η έννοια του MC βρίσκει φωνή και θυμίζει στους νέους και «καινοτόμους»: μάθε παιδί μου να κάνεις ραπ.

Ένας είναι ο νικητής: Η Mi55t!



Γιατί να γουστάρει κάποιος αυτή την καλλιτεχνάρα; Διότι βάζεις τις λέξεις σε σειρά, τους δίνει ενέργεια και βηματισμό και απογειώνουν τον ρυθμό. Η αμεσότητα του έργου της δεν σε βρίσκει μόνο στο ακουστικό πεδίο. Τα λόγια της γράφουν μέσα σου και νιώθεις να κυλούν στο είναι σου. Η ουσία της ραπ είναι εδώ, οι ιστορίες είναι εδώ! Το σωστό ύφος, η καλή διάθεση και η σιγουριά συνοδεύουν την έμπνευση και την ανάγκη έκφρασης. Ακούς τα κομμάτια της και καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει καμία προσποίηση. Ψυχαγωγία μόνο, λόγια ακαταμάχητα και στο battle ένας είναι ο νικητής: η Mi55t. Ο σεβασμός, όμως, δεν αφορά μόνο την αμιγώς ραπ συνομιλία. Αν την ακούσετε να τραγούδα το Γερνάω μαμά (μαζί με Μαρίλη Ζάρκου), το Breakwatetring (μαζί με την εναλλακτική-ηλεκτρονική ροκ μπάντα The Page of Cups) και το Φτερά από μέλι θα καταλάβετε ότι εδώ έχουμε μια καλλιτέχνιδα που δεν φοβάται, τολμά να αλλάξει μορφές. Η Mi55t βρίσκεται στον χώρο πολλά χρόνια (γράφει στίχους από τα 15 της και το 2010 εμφανίστηκε στο youtube) και έχει 2 άλμπουμ στο ενεργητικό της. Το τελευταίο έχει τον τίτλο «Λέξεις» (2021) και θα παρουσιαστεί στις 4 Φεβρουαρίου (στις 21:00, στο An Club). Εξαιρετική δουλειά, ολοκληρωμένη σε όλα τα επίπεδα και με ξεχωριστές συνεργασίες (Ταφ Λάθος, Γκέτο Ροκ). Ακόμη και με τα skit θα κολλήσετε! Φυσικά υπάρχουν και σινγκλ και φυσικά δεν θα σταματήσετε να πατάτε επανάληψη στα κομμάτια της.