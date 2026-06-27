Τριζόνια: Το νησί χωρίς αυτοκίνητα που ήθελε να αγοράσει ο Ωνάσης - «It's not for sale» είπαν οι κάτοικοι

Στα Τριζόνια Φωκίδας υπάρχουν 40 μόνιμοι κάτοικοι και κανένα αυτοκίνητο. Μιλήσαμε με τον «συνδετικό κρίκο» του νησιού για τη ζωή σε αυτό το καταπράσινο μέρος.

Σαράντα μόνιμοι κάτοικοι, θάλασσα, δρόμοι χωρίς αμάξια και γύρω γύρω πράσινο. Ίσως για κάποιους έτσι μοιάζει ο παράδεισος. Στα Τριζόνια Φωκίδας, το μοναδικό κατοικημένο νησί του Κορινθιακού, υπάρχουν ακριβώς όλα αυτά.

Το Reader μίλησε με τον Αλέξανδρο Νικολακόπουλο, πρόεδρο των Τριζονίων και καπετάνιο. Κάθε μέρα εκτελεί το δρομολόγιο Χανιά Φωκίδας - Τριζόνια. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος να φτάσουν όσα χρειάζονται οι κάτοικοι του μικρού νησιού στα σπίτια τους. «Το δρομολόγιο γίνεται 365 ημέρες τον χρόνο, δεν σταματά ποτέ. Ξεκίνησα περίπου πριν 15-16 χρόνια. Πριν από μένα το έκανε ο πατέρας μου και συνεχίσαμε την οικογενειακή παράδοση», αναφέρει.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr