Ανακαλύψτε τοπία μαγευτικής ομορφιάς της Ελλάδας, με συνοδοιπόρο το εκλεπτυσμένο single malt ουίσκι Talisker

Στιγμές απόδρασης και επανασύνδεσης με τη φύση, για τους λάτρεις της εξερεύνησης και της περιπέτειας.

Το σκωτσέζικο single malt ουίσκι Talisker, με τον ξεχωριστό πιπεράτο και θαλασσινό χαρακτήρα του, αποτελεί την απόλυτη έκφραση του πνεύματος της εξερεύνησης και επανασύνδεσης με τη φύση και τα στοιχεία της. Με το μότο του να είναι Made by The Sea, τo Talisker, από το μακρινό Isle of Skye της Σκωτίας, ταξίδεψε στις αποσκευές των “Explorers”, σε μαγευτικούς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, ακολουθώντας το πνεύμα της περιπέτειας και εξερεύνησης που βρίσκεται στην καρδιά του brand.

Άρρηκτα συνδεδεμένο με την περιπέτεια και τη διάθεση για ανακάλυψη και εξόρμηση στη φύση, το εκλεπτυσμένο single malt Talisker, φέρει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και στην καρδιά της δημιουργίας του. Με τους τολμηρούς αδερφούς MacAskill, να διασχίζουν τον Ατλαντικό Ωκεανό το 1830 από το νησί Eigg μέχρι και το νησί του Skye, για να δημιουργήσουν, το πασίγνωστο πια, αποστακτήριο του Talisker στις όχθες του Loch Harport. Αυτός ο περιπετειώδης χαρακτήρας συνεχίζει να υπάρχει στις αξίες του brand μέχρι και σήμερα, παρακινώντας μας να επανασυνδεθούμε με τη φύση και να ανακαλύψουμε ξανά τη μαγεία της.

Πρώτος σταθμός αυτής της μοναδικής εμπειρίας για τους “Explorers”, η Ορεινή Κορινθία, με ενδιάμεσους σταθμούς τον υγροβιότοπο της Λίμνης Στυμφαλίας και τελικό προορισμό την τεχνητή Λίμνη Δόξα και το αλπικής ομορφιάς ελατόδασος που την περιβάλει. Με αφετηρία τη Στυμφαλία, οι Explorers, ακολούθησαν τα περιβαλλοντικά μονοπάτια παρακείμενα της λίμνης που τους οδήγησαν σε τοπία μοναδικής φυσικής ομορφιάς, ανακαλύπτοντας την ιδιαίτερη ποικιλομορφία και άγρια ομορφιά της γύρω περιοχής. Δεύτερη στάση, η κοιλάδα του Φενεού, με την απαράμιλλης ομορφιάς τεχνητή Λίμνη Δόξα. Εκεί οι περίφημοι “Explorers” όχι μόνο περιηγήθηκαν στα γύρω μονοπάτια του ελατόδασους με την ειδική σήμανση, αλλά απόλαυσαν και δραστηριότητες του υγρού στοιχείου, κάνοντας τον περίπλου της λίμνης με κανό.

Η αγάπη για διαρκή εξερεύνηση και περιπλάνηση στη φύση, οδήγησε τους “Explorers” στον επόμενο σταθμό τους, στην Λακωνική Μάνη και στα άγριας ομορφιάς τοπία της. Από την εντυπωσιακή διατηρητέα καστροπολιτεία της Βάθειας, μέχρι το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, το ακρωτήριο Ταίναρο και τον ιστορικό Φάρο, που ατενίζει αγέρωχος ακόμα και σήμερα τη Μεσόγειο θάλασσα.

Ένα σκωτσέζικο single malt, εμπνευσμένο από τη θάλασσα για τους λάτρεις της περιπέτειας και όχι μόνο. Το Talisker είναι για όλους εκείνους που αναζητούν στιγμές απόδρασης από τη βουή της πόλης, τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και την επανασύνδεσή τους με τη φύση και τα στοιχεία της. Από καταπράσινα βουνά μέχρι και καταγάλανες ακτές, ανακαλύψτε γοητευτικά τοπία της Ελλάδας μαζί με τους αγαπημένους σας και απολαύστε πάντα υπεύθυνα, το εκλεκτό single malt Talisker.