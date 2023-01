Αυτά τα παιχνίδια κατέβασαν οι περισσότεροι φίλοι του PlayStation το 2022

Τι έπαιξαν περισσότεροι οι fans σε PS4 και PS5 την περσινή χρονιά.

Η Sony δημοσίευσε την ετήσια αναφορά της για τα παιχνίδια που πέτυχαν τα περισσότερα downloads μέσα από το PlayStation Store σε Ευρώπη, Αμερική και Καναδά.

Το FIFA ήταν ο μεγάλος νικητής για την ευρωπαϊκή αγορά και το FIFA 23 κατέκτησε την κορυφή και για τα δύο συστήματα.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κυρίαρχο ήταν το Call of Duty: Modern Warfare 2.

Εξαιρετικά τα πήγε και το God of War Ragnarok και στις δύο πλατφόρμες, αλλά και το Elden Ring και το Cyberpunk 2077.

Ας δούμε αναλυτικά τις λίστες με τα 10 κορυφαία παιχνίδια για την αγορά της Ευρώπης σε κάθε πλατφόρμα.

Τα παιχνίδια που κατέβασαν περισσότεροι οι Ευρωπαίοι κάτοχοι PS5

1. FIFA 23

2. Call of Duty: Modern Warfare 2

3. God of War Ragnarok

4. Elden Ring

5. Grand Theft Auto V

6. Gran Turismo 7

7. Cyberpunk 20777

8. Horizon Forbidden West

9. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

10. Dying Light 2

Τα παιχνίδια που κατέβασαν περισσότεροι οι Ευρωπαίοι κάτοχοι PS4

1. FIFA 23

2. Grand Theft Auto V

3. Call of Duty: Modern Warfare 2

4. Minecraft

5. FIFA 22

6. Red Dead Redemption 2

7. Among Us

8. The Last of Us: Part II

9. Elden Ring

10. The Forest

Τα παιχνίδια που κατέβασαν περισσότεροι οι Ευρωπαίοι κάτοχοι PSVR

1. Beat Saber

2. Job Simulator

3. SUPERHOT VR

4. Creed: Rise to Glory

5. Sniper Elite VR

6. Swordsman VR

7. Rick and Morty: Virtual Rick-ality

8. Batman: Arkham VR

9. Arizona Sunshine

10. Astro Bot Rescue Mission