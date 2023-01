«Ψύχραιμος» πελάτης στη Κίνα τσακώθηκε με το προσωπικό ξενοδοχείου και «καρφώθηκε» με το αμάξι στην τζαμαρία (vid)

Απίστευτη τροπή έλαβε ένας διαπληκτισμός ανάμεσα σε ένα πελάτη και το προσωπικό ξενοδοχείου στη Κίνα, με τον πρώτο να καρφώνεται με το αμάξι στην τζαμαρία.

Ένας πελάτης ξενοδοχείου στη Κίνα εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στο λόμπι προκαλώντας χάος. μετά από λογομαχία με το προσωπικό για τον φορητό υπολογιστή του, που «εξαφανίστηκε».

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται το λευκό κάμπριο να σπάει τις πόρτες του ξενοδοχείου της Σαγκάης, μετά να κάνει όπισθεν και στη συνέχεια να μπουκάρει στο κεντρικό λόμπι του ξενοδοχείου.

Ο άνδρας διαπληκτίστηκε με το προσωπικό του ξενοδοχείου μετά την κλοπή του φορητού υπολογιστή του. «Τρελάθηκε!», ακούγονται να σχολιάζουν σοκαρισμένοι πελάτες την ώρα που το όχημα καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε σε μια άλλη πόρτα του ξενοδοχείου με όλα τα αλάρμ αναμμένα. «Γνωρίζετε καν τι έχετε κάνει;» φώναξαν πελάτες που παρακολουθούσαν εμβρόντητοι τη σκηνή, ενώ άλλοι προσπάθησαν να βγάλουν τον οδηγό από το αυτοκίνητο.

On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai (上海金陵紫金山大酒店) in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJK