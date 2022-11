Pinocchio: Η εκδοχή του Guillermo del Toro μιλά για τη ζωή, τον θάνατο και την αποδοχή, σε ένα εντυπωσιακό trailer

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στο Netflix, στις 9 Δεκεμβρίου

Ο δημιουργός των ταινιών «Ο Λαβύρινθος του Πάνα», "The Shape of Water", "The Hobbit", "The Orphanage" και πολλών ακόμη, Guillermo del Toro, ξέρει πώς να βρίσκει το βαθύ συναίσθημά σου, με έναν συνδυασμό σκοτεινών εικόνων και φιλοσοφικών σκέψεων.

Ο Pinocchio ζωντανεύει σε stop-motion, η πρώτη φορά για τον δημιουργό, αλλά με ένα εντυπωσιακό cast.

