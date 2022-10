Σοκ στη Γαλλία: Πέθανε ο 41χρονος τραγουδιστής Mika Ben, έπαθε καρδιακή προσβολή πάνω στη σκηνή (vids)

Ο Michael Benjamin, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, κατέρρευσε στη σκηνή στην Accor Arena του Παρισιού.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έχουν «ταξιδέψει» σε όλο τον κόσμο μέσα από τα βίντεο που τράβηξαν οι θαμώνες της συναυλίας στη Γαλλία του τραγουδιστή Mika Ben. Ο 41χρονος από την Αϊτή έπαθε καρδιακή προσβολή πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Michael Benjamin, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, κατέρρευσε στη σκηνή στην Accor Arena του Παρισιού, ενώ έπαιζε με το συγκρότημα Konpa της Αϊτής "Carimi". Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα haitiantimes.com, η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη επαληθευτεί, αν και οι αναφορές λένε ότι ο Benjamin πέθανε από καρδιακή ανακοπή.

«Αυτό είναι ένα σοκ», είπε στη Miami Herald ο γεννημένος στην Αϊτή καλλιτέχνης χιπ χοπ και βραβευμένος με Grammy, Wyclef Jean y.

Ο Mika Ben θα γινόταν πατέρας καθώς η σύζυγός του Βανέσα Φανφάν είναι έγκυος.

«Ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα και αυτό ακριβώς χάσαμε», είπε με τη σειρά του ο Alex Abellard, ο μαέστρος των Zin. Η μουσική καριέρα του Benjamin διήρκεσε περισσότερα από 20 χρόνια, αφού έγινε διάσημος στην Αϊτή και στο εξωτερικό στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με μεγάλες επιτυχίες όπως το "Ou Pati" και δημοφιλείς συνεργασίες με άλλα αστέρια της Αϊτινής Μουσικής Βιομηχανίας (HMI) όπως οι Carimi, ο Alan Cave και ο DJ Michael. Brun.

You will truly be missed #mikaben



Thank you for all the memories from Konkou Chante Nwel to the legend you became proudly representing our beloved country Haiti 🇭🇹.



I can’t believe I’m writing this. #carimi pic.twitter.com/8hwCDBy9z8