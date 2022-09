Μια αράχνη εμφανίστηκε στο φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ και έγινε viral (vid)

Ο κόσμος που βρέθηκε στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ έμεινε έκπληκτος όταν εντόπισε αράχνη στο φέρετρο.

Έκπληκτοι έμειναν οι παρευρισκόμενοι στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, όταν παρατήρησαν μια αράχνη να περπατάει πάνω στο φέρετρο.

Η αράχνη εμφανίστηκε πάνω στην κάρτα που συνόδευε το στεφάνι του βασιλιά Καρόλου για την αείμνηστη μητέρα του και στη συνέχεια βρέθηκε στο στεφάνι με τα λουλούδια.

There was a spider on The Queen’s Coffin 🕷⚰️ As a spider fan, I am eleated! 😄 👍 Luckiest Spider in the world! pic.twitter.com/utZ8Tuh120