Έπαθε και… έμαθε ο Βασιλιάς Κάρολος: Πήγε με τη δική του πένα για να μην λερώνεται με το μελάνι

Ο Βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να έχει μαζί του το δικό του στυλό, για να αποφεύγει κάθε είδους ατυχήματα.

Viral είχε γίνει ο Βασιλιάς Κάρολος ο Γ΄, ο οποίος είχε γίνει έξαλλος με την πένα που είχε λερωθεί… «Κάθε φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα» έλεγε εκνευρισμένος με τον άνθρωπο της συνοδείας του να παίρνει την πένα και να του δίνει χαρτομάντηλο να σκουπιστεί.

Αφού έπαθε και… έμαθε, ο Βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να έχει μαζί του το δικό του στυλό, για να αποφεύγει κάθε είδους ατυχήματα.

Κατά την επίσκεψή του στον καθεδρικό ναό του Llandaff της Ουαλίας, την πρώτη μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β', όταν ο Βασιλιάς Κάρολος κλήθηκε να υπογράψει στο βιβλίο επισκεπτών και με μία κίνηση που ξάφνιασε τους πάντες, έβγαλε από το σακάκι του το δικό του στυλό, το οποίο στη συνέχεια έδωσε στην Καμίλα.

Ο Βασιλιάς Κάρολος γνώρισε την αποθέωση γι αυτή του την κίνηση, με έναν χρήστη στο Twitter να γράφει: «Χαίρομαι που ο Βασιλιάς Κάρολος χρησιμοποιεί το δικό του στυλό, με απόλυτα ικανοποιητικά αποτελέσματα», ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Έφερε το δικό του στυλό αυτή τη φορά. Προφανώς μαθαίνει γρήγορα...».

Burned out in his first week of work pic.twitter.com/We0OWDtFum