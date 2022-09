Μπούκαρε σε κατάστημα στο Μέμφις, πυροβόλησε ανθρώπους και το μετέδιδε live στο Facebook (vid)

Ένας 19χρονος Αφροαμερικανός εισέβαλε με όπλο σε κατάστημα και άρχισε να πυροβολεί ενώ μετέδιδε ζωντανά στο Facebook (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Η αστυνομία του Μέμφις των ΗΠΑ προχώρησε στη σύλληψη ενός 19χρονου Αφροαμερικανού, ο οποίος μπούκαρε σε κατάστημα και άρχισε να πυροβολεί, καταγράφοντας ζωντανά στο Facebook. «Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση», σημείωσε η αστυνομία του Μέμφις μέσω Twitter, προσθέτοντας πως η εντολή «βρείτε καταφύγιο εκεί όπου βρίσκεστε ήρθη».

The capture of the person who went on the shooting rampage in Memphis tonight. #MEMPHIS #MemphisPolice #Southhaven #GotHim pic.twitter.com/GZvpNOCGjg

Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν θάνατοι από το περιστατικό. Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός ABC24 έκανε λόγο για έναν θάνατο, που όμως η αστυνομία δεν έχει συνδέσει με τον ύποπτο.

Νωρίτερα, η αστυνομία προειδοποίησε ότι ένας νεαρός άνδρας κυκλοφορούσε οπλισμένος και επικίνδυνος αποδίδοντάς του επιθέσεις. «Λαμβάνουμε πληροφορίες πως αναμεταδίδει τις πράξεις του μέσω Facebook», πρόσθεσε.

Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, ο 19χρονος φαίνεται να βρίζει, να ανοίγει την πόρτα καταστήματος και να πυροβολεί δύο φορές τον πρώτο άνθρωπο που βλέπει μπροστά του.

WATCH: Ezekiel Kelly, a 19-year-old armed and dangerous suspect who has since been detained by the #Memphis police department continued shooting people in random attacks throughout Memphis on Wednesday night while live-streaming his shooting spree on Facebook. #ezekielkelly pic.twitter.com/mgnPHy7AAe