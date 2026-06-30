Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην «Πόλη» - Πώς η Τουρκία «θερίζει» ήδη τα κέρδη του πολέμου με το Ιράν
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Η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε αφοριστικές δηλώσεις κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την επίθεση στο Ιράν, αλλά θα επιδοθεί και σε επιθετικές «αγοραπωλησίες».
Η Τουρκία δεν θα περιοριστεί, κατά τα φαινόμενα, σε λεονταρισμούς και αφοριστικές δηλώσεις για τον πόλεμο κατά του Ιράν, αλλά θα επιδοθεί και σε πολεμικές «αγοραπωλησίες».
Όπως αναφέρει ο Economist, η Άγκυρα φιλοδοξεί να αξιοποιήσει οικονομικά τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά τον πόλεμο με το Ιράν, απορροφώντας μέρος της εμπορικής δραστηριότητας που έχασαν οι χώρες του Περσικού Κόλπου.
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