Μία αστροφυσικός «πετσοκόβει» τους λάτρεις θεωριών συνωμοσίας εξηγώντας γιατί η σημαία στο φεγγάρι «κυματίζει» χωρίς άνεμο (vids)

Η Sierra Casten αποκαθηλώνει και το «επιχείρημα» με το αποτύπωμα στο φεγγάρι από τη μπότα.

Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ένα ον που αρέσκεται να αμφισβητεί, να αμφιβάλει, να παράγει θεωρίες συνωμοσίες και να τις διαιωνίζει. Πολλοί αμφισβητίες, υπάρχουν ακόμα και σήμερα, για το κατά πόσο ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι. Λένε πως γυρίστηκε σε στούντιο στις ΗΠΑ και αναφέρουν σαν κύριο επιχείρημα τη σημαία της Αμερικής που… ανεμίζει! Ως γνωστός στο φεγγάρι δεν υπάρχει άνεμος και δεν μπορεί να ανεμίζει μία σημαία.

Η αστροφυσικός Sierra Casten καταρρίπτει το αγαπημένο επιχείρημα των υποστηρικτών θεωριών συνωμοσίας, λέγοντας αρχικά στα βίντεό που «ανέβασε» στο TikTok: «Ο μόνος λόγος που πιστεύεις ότι η προσγείωση στο φεγγάρι ήταν ψεύτικη είναι επειδή λαχταράς την προσοχή».

Στη συνέχεια, με μία δόση ειρωνείας η αλήθεια είναι, η TikToker, εξηγεί πως η σημαία δεν ανεμίζει. Φαίνεται πως ανεμίζει. Και εξηγεί: «Υπάρχει ένας μεταλλικός στύλος που την κρατά από πάνω (σα να την τεντώνει), γιατί χωρίς αυτόν, θα φαινόταν πολύ λυπηρή η εικόνα, αφού δεν φυσάει άνεμος στο φεγγάρι».

Η Casten στη συνέχεια λέει: «Αυτό που βλέπετε εδώ, που μοιάζει με τη σημαία που κυματίζει στον άνεμο, είναι στην πραγματικότητα απλώς συσσωρευμένο υλικό».

Η αστροφυσικός αναφέρθηκε μάλιστα και στο επιχείρημα με τα ίχνη και τη μπότα του αστροναύτη, που υποστηρίζουν οι συνωμότες πως δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Ανέφερε πως: «Κυριολεκτικά, μια αναζήτηση πέντε δευτερολέπτων στο Google θα μπορούσε να σας είχε πληροφορήσει ότι φορούν κάτι που λέγεται over-shoes, το οποίο περνάει πάνω από τη μπότα τους. Όπως μπορείτε να δείτε καθαρά, έχουν το ίδιο πέλμα (αποτύπωμα) στο κάτω μέρος της μπότας τους.

Παρά το γεγονός ότι χρειάστηκαν 400.000 άνθρωποι της NASA για να βοηθήσουν τον Νιλ Άρμστρονγκ να πατήσει με ασφάλεια το πόδι του στο φεγγάρι στις 20 Ιουλίου το 1969, η συζήτηση ότι η προσγείωση στο φεγγάρι ήταν «φάρσα» αποτελεί μια από τις πιο γνωστές θεωρίες συνωμοσίας όλων των εποχών.

Ξεκίνησαν για πρώτη φορά από τον Bill Kaysing, πρώην υπάλληλο της Rocketdyne. Μίας από τις εταιρείες που βοήθησαν στο σχεδιασμό των κινητήρων πυραύλων Saturn V. Το 1976, ο Kaysing δημοσίευσε ένα φυλλάδιο με τίτλο We Never Went to the Moon: America's Thirty Billion Dollar Swindle, στο οποίο παρουσίασε «αποδεικτικά στοιχεία» ότι σκηνοθετήθηκε η προσγείωση στο φεγγάρι.

Σύμφωνα με την «The Guardian», το φυλλάδιο δεν περιείχε τίποτα περισσότερο από «γελοίες θεωρίες»!