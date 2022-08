Χάος στα ΙΚΕΑ στη Σανγκάη: Ανακοίνωσαν λουκέτο λόγω κρούσματος και προκλήθηκε πανικός (vids)

Όσοι εγκλωβίστηκαν μπήκαν σε θαλάμους καραντίνας.

Ο κακός χαμός έγινε στα ΙΚΕΑ στη Σανγκάη, όταν οι υπεύθυνοι ενημερώθηκαν από τις υγειονομικές αρχές πως έπρεπε να μπει άμεσα «λουκέτο» στο πολυκατάστημα, γιατί ανιχνεύτηκε κρούσμα κορονοϊού.

Αμέσως οι πελάτες έντρομοι, έφυγαν σε πανικό προς τις πόρτες εξόδου. Άρχισαν να σπρώχνονται για να προλάβουν να βγουν και να φωνάζουν ο ένας στον άλλον, φοβούμενοι μην κλειστούν μέσα.

Yesterday, an abnormal health code case was presented at an IKEA in Shanghai, & the entire mall was suddenly blocked🥶



Some ppl forced their way out for fear of being sent to concentration camps, but there is actually nowhere to escape under #AmazingChina’s digital surveillance pic.twitter.com/MWpbTOJ3kz — Donna Wong💛🖤 (@DonnaWongHK) August 14, 2022

Στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνονται ακόμα και αψιμαχίες με τους άντρες ασφαλείας ενώ όσοι εγκλωβίστηκαν, τους έστειλαν σε θαλάμους καραντίνας.

"people are more afraid of being stuck somewhere than they get virus. rly hilarious"



As said by a Chinese friend of mine after watching this video of ppl threatened to get stuck at an @IKEA in Shanghai, due to alleged COVID cases. pic.twitter.com/r0Ks8OHMFM — Daniel Camilo (@DanielOlimac) August 13, 2022

Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, ο Zhao Dandan, αναπληρωτής διευθυντής της Επιτροπής Υγείας της Σαγκάης, δήλωσε για το περιστατικό ότι το «κατάστημα και η πληγείσα περιοχή» θα τεθούν υπό «κλειστό κύκλωμα» επιτήρησης για δύο ημέρες. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν μέσα στον χώρο, πρέπει να μείνουν δύο ημέρες σε καραντίνα και πέντε ημέρες υπό υγειονομική επιτήρηση».