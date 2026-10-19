Victoria’s Secret Show 2026: Φινάλε με σέξι εσώρουχα και εντυπωσιακές εμφανίσεις πάνω στη σκηνή

Μαύρες και λευκές δαντέλες, διάφανα ροζ σύνολα, κόκκινα εσώρουχα και ψηλές κάλτσες κυριάρχησαν στην πασαρέλα του φαντασμαγορικού σόου

Με ένα εντυπωσιακό φινάλε γεμάτο δαντέλα, διαφάνειες και σέξι εσώρουχα ολοκληρώθηκε το Victoria’s Secret Fashion Show 2026 στο Λος Άντζελες, με τα διάσημα μοντέλα του οίκου να ανεβαίνουν στην πασαρέλα φορώντας δημιουργίες που συνδύαζαν τη θηλυκότητα με τη θεατρικότητα.

Μαύρα και λευκά σετ εσωρούχων, διάφανα ροζ υφάσματα και έντονες κόκκινες αποχρώσεις έδωσαν τον τόνο στις τελευταίες εμφανίσεις, ενώ οι ψηλές κάλτσες και οι λεπτομέρειες από δαντέλα ολοκλήρωσαν τα looks.

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