Βρετανίδα υπουργός έδειξε το μεσαίο της δάχτυλο σε διαδηλωτές: «Άνθρωπος είμαι και εγώ» δικαιολογήθηκε (vids)

Η νέα υπουργός Παιδείας δικαιολογήθηκε λέγοντας πως αντέδρασε έτσι γιατί δέχεται απειλές για τη ζωή της.

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βρετανία, με τη νέα υπουργό παιδείας των συντηρητικών, Άντρεα Τζένκινς, να υψώνει το μεσαίο δάχτυλό της σε διαδηλωτές, κατά την είσοδό της στην Ντάουνινγκ Στριτ και λίγο πριν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της υπουργού Παιδείας.

Η Τζένκινς μάλιστα φώναξε στο πλήθος «περιμένετε και θα δείτε» αλλά και «όποιος γελά τελευταίος, γελάει καλύτερα».

Ladies & Gents,



Meet Andrea Jenkyns



Our new Govt Education Minister, greeting the public with…



The finger. pic.twitter.com/MC2bMeSJ1C