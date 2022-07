Θρίλερ στη Δανία: Πολλά θύματα από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης (vids)

Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Για «πολλά θύματα» κάνει λόγο η αστυνομία της Δανίας από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν λίγο νωρίτερα σε ένα εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης.

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης σε ανάρτησή της στο Twitter γράφει ότι αστυνομικοί στάλθηκαν στο εμπορικό κέντρο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Οι αρχές συνέστησαν σε όσους βρίσκονται μέσα στο εμπορικό κέντρο να παραμείνουν στη θέση τους και να περιμένουν τη βοήθεια της αστυνομίας.

Το εμπορικό κέντρο Field’s, στη συνοικία Άμαγκερ, βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της πόλης και το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

There is a shooting in Field’s. Near Royal Arena where Harry Styles was going to have a concert in 1.5 hours. #Copenhagen #fields #royalarena pic.twitter.com/zNF9pOGFRB