YouTuber χωρίς σχοινιά σκαρφάλωσε στο Ντουμπάι στα 390 μέτρα, αλλά τα κάγκελα είχαν γράσο (vid)

Μετά από όλο αυτό ορκίζεται ότι δεν πρόκειται να το ξανακάνει.

Ο γνωστός YouTuber Nuisance, τον οποίο οι φίλοι γνωρίζουν και ως Adam Lockwood θέλησε να αναρριχηθεί/σκαρφαλώσει χωρίς σχοινιά σε ύψος 390 μέτρων σε έναν ουρανοξύστη του Ντουμπάι, ωστόσο όταν τα κάγκελα στην κορυφή είχαν γράσο και έτσι μετά δυσκολίας μπορούσε να κρατηθεί. Το βίντεο έχει δημοσιεύσει ο ίδιος με τίτλο « Hanging off the tallest crane in Dubai ».

Ο 21χρονος εξήγησε πως κάποιος του φώναξε, αλλά προσπάθησε να καταλάβει τι του έλεγε στα αραβικά μέσω του Goggle translate. Ο ίδιος του είπε πως δούλευε για έναν ιστότοπο (YouTube), αλλά ως απάντηση του έδειχνε ο άλλος τα σκαλιά. Ο Nuisance δεν ήθελε να τα ανέβει όπως είπε με 45 βαθμούς Κελσίου.

Έκανε πως κατέβηκε έναν όροφο, για να φύγει ο κύριος και στη συνέχισε την προσπάθειά του. Προς έκπληξή του όμως, τα κάγκελα στην κορυφή γλιστρούσαν και δεν μπορούσε να πιαστεί καλά. Αναζήτησε μια άλλη… διαδρομή, ενώ όπως είπε η μπλούζα του λειτούργησε.

«Όταν έφτασα στην κορυφή συνειδητοποίησα ότι είχα φέρει μόνο μία μπαταρία GoPro και ήταν στο 20%, που σημαίνει ότι μπορούσα να κινηματογραφήσω μόνο για λίγα λεπτά», είπε ο 21χρονος, από το Μάντσεστερ.

Στα πλάνα που έχει δημοσιεύσει φαίνεται να κρέμεται με το ένα χέρι του, πριν πατήσει με το πόδι του μια μπάρα, ενώ είπε πως άργησε να καταλάβει ότι η «βρωμιά» ήταν γράσο, καθώς αρχικά πίστευε ότι ήταν από τη σκόνη της ερήμου.

Έχοντας επιτέλους επιστρέψει στην ασφάλεια του εδάφους, ο YouTuber παραδέχτηκε ότι δεν σχεδιάζει να επαναλάβει την τρομακτική αυτή ανάβαση ποτέ ξανά: «Ουάου, δεν το ξανακάνω. Στη ζωή μου, δεν το ξανακάνω» λέει στο βίντεο.

Όταν είδε το βίντεο, μονολόγησε: «Χριστέ μου, τι έκανα», ενώ αποκάλυψε πως φόρεσε ένα κράνος εργατών, για να μπορέσει να περάσει ανάμεσά τους χωρίς να τον αντιληφθούν. Αφού όλα πήγαν καλά και πατάει γερά και σταθερά στο έδαφος, πήγε και κοιμήθηκε, καθώς «ήμουν τόσο κουρασμένος».