Τουλάχιστον 10 νεκροί και 40 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ

Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί...

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν σε ρωσική πυραυλική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Πολτάβα, ο Ντίμτρι Λουνίν, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

The number of victims as a result of a missile attack on a shopping center in #Kremenchuk has grown to 10. More than 40 people have been injured, Dmitry Lunin, head of the Poltava OVA, said. #Ukraine #UkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/zMNuylX5TK

«Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση στο Κρεμεντσούκ λόγω της πυραυλικής επίθεσης», δήλωσε ο Ντμίτρο Λούνιν.

#Ukraine Video by Geraschenko : volunteers working together with rescuers to get people out of the rubble as quickly as possible.

From the impact of a huge cruise missile at shopping mall the roof collapsed, under the ruins there may be many wounded#UkraineWar pic.twitter.com/rPs6AgBgJV