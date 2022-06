Σοκαριστικές εικόνες στο Μαϊάμι, αεροπλάνο προσγειώθηκε με την «κοιλιά» και πήρε φωτιά (vid)

Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το αεροπορικό ατύχημα στο Μαϊάμι.

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι επιβάτες ενός αεροπλάνου που τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Το αεροπλάνο χτύπησε σε ένα μικρό κτίριο και έναν πύργο επικοινωνιών, ενώ στη συνέχεια σύρθηκε με την «κοιλιά» του στον διάδρομο προσγείωσης προτού τυλιχθεί στις φλόγες.

Close-up video of passengers getting off the plane | #ONLYinDADE pic.twitter.com/o3YyMU9mgx

Επρόκειτο για αεροπλάνο της Red Air, μιας οικονομικής αεροπορικής εταιρείας που ιδρύθηκε πέρυσι στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, στο αεροσκάφος της Red Air βρίσκονταν 126 επιβάτες και 11 μέλη του πληρώματος όταν συνέβη το ατύχημα.

Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα.

#Florida 🇺🇸 | Plane with 126 passengers, from the Dominican Republic, caught fire after landing at #Miami airport. The MD-82 plane, Red Air Flight 203, had landed when the landing gear collapsed and caught fire. 3 people with minor injuries. pic.twitter.com/eBok7Xuwhj