Η πιο ενοχλητική επιβάτης αεροπλάνου: Σκαρφάλωσε στα καθίσματα άλλων για να φτάσει στο δικό της (vid)

Η ενοχλητική επιβάτης καταγράφηκε από βίντεο να σκαρφαλώνει στις θέσεις σα να μην συμβαίνει τίποτα.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με μια ενοχλητική επιβάτη αεροπλάνου, η οποία μάλλον ξέχασε που βρισκόταν. Η γυναίκα φαίνεται στο βίντεο να σκαρφαλώνει στα «μπράτσα» των καθισμάτων άλλων επιβατών για να φτάσει στο δικό της, προκαλώντας αναστάτωση και εκνευρισμό.

Ο επιβάτης που τράβηξε βίντεο την γυναίκα να διασχίζει κατά μήκος τις θέσεις για να καταλήξει στο παράθυρο, σχολίασε στο Twitter: «Η χειρότερη συμπεριφορά που έχω δει ποτέ σε αεροπλάνο. Αυτή η γυναίκα πηδούσε πάνω από άλλους επιβάτες σε πτήση 7 ωρών».

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο πήραν... φωτιά με τους περισσότερους χρήστες να την «κράζουν». Κάποιος έγραψε: «Περίμενε, δεν μπορούσε να περπατήσει; Που είναι οι αεροσυνοδοί; Κανένας δεν βρέθηκε να της κάνει παρατήρηση;».

Ένας δεύτερος σχολίασε: «Η κατάλληλη στιγμή να ξεσπάσουν αναταράξεις». Κάποιος άλλος πάντως, φάνηκε να την δικαιολογεί γράφοντας: «Θεωρώ ότι εξαρτάται από τους ανθρώπους που κάθονται δίπλα της, οι οποίοι δεν λένε τίποτα. Οπότε νομίζω ότι έχουν συμφωνήσει να το κάνει».

The most criminal activity I’ve ever seen on an airplane. This woman was hopping over other passengers the whole 7 hour flight. @PassengerShame pic.twitter.com/drET3BGBWv