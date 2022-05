Μετεωρολόγος καναλιού σώζει παιδί από πνιγμό: Εμφανίστηκε on camera βρεγμένος και παρουσίασε το ρεπορτάζ (vid)

Δεν πρόλαβε να προειδοποιήσει τον κόσμο με το ρεπορτάζ του και βούτηξε για να σώσει ένα αγόρι.

O Paul Burt είναι μετεωρολόγος του αυστραλιανού ειδησεογραφικού δικτύου 7NEWS και είχε πάει στην παραλία Surfers Paradise για να προειδοποιήσει με το ρεπορτάζ του για τον κίνδυνο των υδρορροών των ωκεανών. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο πειστικός, όταν λίγο πριν βγει στον «αέρα» είχε βοηθήσει να σωθεί ένα παιδί 10 ετών από το Πακιστάν από πνιγμό.

Ο μικρός «πιάστηκε» στην υδρορροή του ωκεανού η οποία τον παρέσυρε στη θάλασσα και αμέσως ο μετεωρολόγος μαζί με άλλους παρευρισκόμενους βούτηξαν στη θάλασσα για να σώσουν το παιδί.

BREAKING: A 10-year-old boy has been taken to hospital after being rescued from the water at Surfers Paradise. https://t.co/tIEQ9K5sus #7NEWS pic.twitter.com/BzKI5b1t3y