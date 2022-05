Τρεις φοιτητές στην Οκλαχόμα πλήρωσαν με την ζωή τους την καταδίωξη ανεμοστρόβιλου (vid)

Τραγωδία στις ΗΠΑ με τρεις φοιτητές να βρίσκουν τραγικό θάνατο.

Σε τραγωδία μετατράπηκε η περιπέτεια για τρεις φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα στις ΗΠΑ, που είχαν βγει για να κυνηγήσουν έναν ανεμοστρόβιλο. Οι τρεις φοιτητές μετεωρολογίας έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Ο Νίκολας Νάιρ, 20 ετών, από το Ντέντον του Τέξας, ο Γκάβιν Σορτ, 19 ετών, από το Γκρέισλεϊκ του Ιλινόις και ο Ντρέικ Μπρουκς, 22 ετών, από το Έβανσβιλ της Ιντιάνα, έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα λίγο πριν από τις 11:30 μ.μ. της Παρασκευής, σύμφωνα με έκθεση της Τροχαίας της Οκλαχόμα.

Tornado on the ground passing Highway 77 around 8:10 PM.Four miles north of Herington, Kansas. @NWSWichita @NWSTopeka @MetCrewChasers #kswx pic.twitter.com/CToXmgr1ij